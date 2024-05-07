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Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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10:40 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944313098.html
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:40
2024-05-07T10:40
россия
владимир путин
стивен сигал
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Во время инаугурации в 2018 году актер также был в числе приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента.
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Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента
Стивен Сигал перед церемонией инаугурации президента
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россия, владимир путин, стивен сигал, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Стивен Сигал, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Стивен Сигал приехал в Кремль на церемонию инаугурации Путина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль.
Во время инаугурации в 2018 году актер также был в числе приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента.
 
РоссияВладимир ПутинСтивен СигалПолитикаИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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