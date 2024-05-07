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Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:40

2024-05-07T10:40

2024-05-07T10:40

россия

владимир путин

стивен сигал

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Во время инаугурации в 2018 году актер также был в числе приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента.

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россия, владимир путин, стивен сигал, политика, инаугурация владимира путина — 2024