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Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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10:35 07.05.2024 (обновлено: 10:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944311509.html
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:35
2024-05-07T10:42
инаугурация владимира путина — 2024
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бельгия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в Москве."Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации", - сказали в посольстве на соответствующий вопрос.На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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инаугурация владимира путина — 2024, россия, бельгия, владимир путин, политика
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия, Бельгия, Владимир Путин, Политика
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина

Посол Бельгии в РФ Михильсен не будет присутствовать на инаугурации Путина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в Москве.
"Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации", - сказали в посольстве на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
08:00
На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
Инаугурация Владимира Путина — 2024РоссияБельгияВладимир ПутинПолитика
 
 
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