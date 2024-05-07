https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944311509.html
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:35
2024-05-07T10:35
2024-05-07T10:42
инаугурация владимира путина — 2024
россия
бельгия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942532498_0:86:2983:1764_1920x0_80_0_0_430b165bef73426788f80455db7a52f1.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Бельгии в России Марк Михильсен не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в бельгийской дипмиссии в Москве."Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации", - сказали в посольстве на соответствующий вопрос.На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942532498_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_654ada4b83bfaa2f0b71a466c8cc9f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инаугурация владимира путина — 2024, россия, бельгия, владимир путин, политика
Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия, Бельгия, Владимир Путин, Политика
Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина
Посол Бельгии в РФ Михильсен не будет присутствовать на инаугурации Путина