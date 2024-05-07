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Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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10:12 07.05.2024 (обновлено: 11:47 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944307490.html
Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина
Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:12
2024-05-07T11:47
политика
россия
владимир путин
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.Начало церемонии запланировано на 12.00.На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.В Кремль уже приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, глава Чечни Рамзан Кадыров, актер Стивен Сигал, глава РСПП Александр Шохин, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, сопредседатели избирательного штаба Путина, главы аккредитованных в РФ диппредставительств, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Впервые на церемонию приглашены дети. Среди них участники уроков с президентом, дети погибших в ходе СВО героев, а также 12-летний мальчик из Севастополя, который загадал на "Елке желаний" увидеться с президентом.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024

Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Начало церемонии запланировано на 12.00.
На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
В Кремль уже приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, глава Чечни Рамзан Кадыров, актер Стивен Сигал, глава РСПП Александр Шохин, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, сопредседатели избирательного штаба Путина, главы аккредитованных в РФ диппредставительств, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Впервые на церемонию приглашены дети. Среди них участники уроков с президентом, дети погибших в ходе СВО героев, а также 12-летний мальчик из Севастополя, который загадал на "Елке желаний" увидеться с президентом.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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