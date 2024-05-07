https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944307490.html

Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина

Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:12

2024-05-07T10:12

2024-05-07T11:47

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инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент РИА Новости.Начало церемонии запланировано на 12.00.На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.В Кремль уже приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, глава Чечни Рамзан Кадыров, актер Стивен Сигал, глава РСПП Александр Шохин, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, сопредседатели избирательного штаба Путина, главы аккредитованных в РФ диппредставительств, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Впервые на церемонию приглашены дети. Среди них участники уроков с президентом, дети погибших в ходе СВО героев, а также 12-летний мальчик из Севастополя, который загадал на "Елке желаний" увидеться с президентом.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024