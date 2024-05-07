https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944301173.html

Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина

Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина

Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина - скалозубство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:41

2024-05-07T09:41

2024-05-07T09:54

мария захарова

инаугурация владимира путина — 2024

великобритания

россия

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политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина - скалозубство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщило, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина."Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", - сказала Захарова."У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что те потери, которые несет не столько киевский режим, сколько граждане Украины", - добавила она.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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мария захарова, инаугурация владимира путина — 2024, великобритания, россия, владимир путин, политика