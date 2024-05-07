https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944301173.html
Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина
Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина
Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина - скалозубство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:41
2024-05-07T09:41
2024-05-07T09:54
мария захарова
инаугурация владимира путина — 2024
великобритания
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отказ Британии направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина - скалозубство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщило, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина."Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", - сказала Захарова."У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что те потери, которые несет не столько киевский режим, сколько граждане Украины", - добавила она.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, инаугурация владимира путина — 2024, великобритания, россия, владимир путин, политика
Мария Захарова, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Политика
Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина
Захарова назвала отказ Британии посетить инаугурацию Путина скалозубством