https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944271342.html

СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина

СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина

Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:41

2024-05-07T00:41

2024-05-07T01:05

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евросоюз

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД."Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина", - приводит агентство слова представителя МИД Великобритании.Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина. Позже Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано передавало, что посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.

https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html

https://ria.ru/20240506/gosdep-1944255505.html

великобритания

россия

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великобритания, россия, в мире, сша, владимир путин, евросоюз, инаугурация владимира путина — 2024