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СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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00:41 07.05.2024 (обновлено: 01:05 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944271342.html
СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина
СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина
Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:41
2024-05-07T01:05
великобритания
россия
в мире
сша
владимир путин
евросоюз
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД."Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина", - приводит агентство слова представителя МИД Великобритании.Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина. Позже Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано передавало, что посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html
https://ria.ru/20240506/gosdep-1944255505.html
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великобритания, россия, в мире, сша, владимир путин, евросоюз, инаугурация владимира путина — 2024
Великобритания, Россия, В мире, США, Владимир Путин, Евросоюз, Инаугурация Владимира Путина — 2024
СМИ: Британия не направит своего представителя на инаугурацию Путина

Reuters: Британия не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСолдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД.
«
"Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина", - приводит агентство слова представителя МИД Великобритании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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00:00
Ранее также официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не будут представлены на предстоящей инаугурации Путина. Позже Рейтер со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано передавало, что посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.
Церемония инаугурации Владимира Путина пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
На инаугурации Путина не будет представителей США, сообщил госдеп
Вчера, 21:18
 
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