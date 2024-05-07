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Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах" - РИА Новости, 07.05.2024
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02:17 07.05.2024 (обновлено: 08:27 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах" - РИА Новости, 07.05.2024
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"
Аккаунты россиян на "Госуслугах" дают мошенникам почти неограниченную власть над личными данными и деньгами жертвы. Как все это сберечь, агентству “Прайм”... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T02:17
2024-05-07T08:27
общество
мошенничество
мошенники
госуслуги
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Аккаунты россиян на "Госуслугах" дают мошенникам почти неограниченную власть над личными данными и деньгами жертвы. Как все это сберечь, агентству “Прайм” рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, данные профиля содержат наиболее чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис — своего рода мостик для взаимодействия с разнообразными государственными и негосударственными структурами. Забравшись туда, мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе с участием посторонних.При этом аккаунт на "Госуслугах" можно и нужно обезопасить. Самый надежный способ — включить двухфакторную аутентификацию. “Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках”, — пояснил эксперт.Чтобы не ходить по посторонним ссылкам, лучше скачать "Госуслуги" самому из надежного источника. Важно использовать отдельные пароли для каждого сервиса и своевременно их менять. И конечно, осторожно относиться к письмам и сообщениям, приходящим от лица сервиса госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Нередко за ними кроются мошенники, заключил Шабалин.
https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html
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общество, мошенничество, мошенники, госуслуги
Общество, Мошенничество, мошенники, Госуслуги
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"

Аналитик Шабалин: мошенники похищают деньги жертв через аккаунты на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Аккаунты россиян на "Госуслугах" дают мошенникам почти неограниченную власть над личными данными и деньгами жертвы. Как все это сберечь, агентству “Прайм” рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.
По его словам, данные профиля содержат наиболее чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис — своего рода мостик для взаимодействия с разнообразными государственными и негосударственными структурами. Забравшись туда, мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе с участием посторонних.
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При этом аккаунт на "Госуслугах" можно и нужно обезопасить. Самый надежный способ — включить двухфакторную аутентификацию. “Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках”, — пояснил эксперт.
Чтобы не ходить по посторонним ссылкам, лучше скачать "Госуслуги" самому из надежного источника. Важно использовать отдельные пароли для каждого сервиса и своевременно их менять. И конечно, осторожно относиться к письмам и сообщениям, приходящим от лица сервиса госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Нередко за ними кроются мошенники, заключил Шабалин.
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