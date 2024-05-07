https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"

Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах" - РИА Новости, 07.05.2024

Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"

Аккаунты россиян на "Госуслугах" дают мошенникам почти неограниченную власть над личными данными и деньгами жертвы. Как все это сберечь, агентству “Прайм”... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:17

2024-05-07T02:17

2024-05-07T08:27

общество

мошенничество

мошенники

госуслуги

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Аккаунты россиян на "Госуслугах" дают мошенникам почти неограниченную власть над личными данными и деньгами жертвы. Как все это сберечь, агентству “Прайм” рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, данные профиля содержат наиболее чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис — своего рода мостик для взаимодействия с разнообразными государственными и негосударственными структурами. Забравшись туда, мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе с участием посторонних.При этом аккаунт на "Госуслугах" можно и нужно обезопасить. Самый надежный способ — включить двухфакторную аутентификацию. “Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках”, — пояснил эксперт.Чтобы не ходить по посторонним ссылкам, лучше скачать "Госуслуги" самому из надежного источника. Важно использовать отдельные пароли для каждого сервиса и своевременно их менять. И конечно, осторожно относиться к письмам и сообщениям, приходящим от лица сервиса госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Нередко за ними кроются мошенники, заключил Шабалин.

https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html

https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мошенничество, мошенники, госуслуги