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Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной
Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной - РИА Новости, 07.05.2024
Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США), призывающую к... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:15
2024-05-07T17:15
2024-05-07T17:23
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США), призывающую к конфискации российский активов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Среди основных направлений деятельности Freedom House – содействие установлению так называемой "главенствующей" роли США в мире", - говорится в сообщении."Freedom House призывает к оказанию всесторонней помощи Украине "для победы над Россией", конфискации "замороженных" российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления на нашу страну, к введению международных санкций в отношении третьих государств "за поддержку Москвы", - уточняется в релизе.Кроме того, сообщают в ведомстве, с начала специальной военной операции эта организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.Также НПО оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам, отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений, отмечают в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещена в России
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россия, генеральная прокуратура рф, сша, украина, freedom house, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, США, Украина, Freedom House, Происшествия
Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной
ГП признала призывающую к конфискации активов РФ НПО Freedom House нежелательной
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США), призывающую к конфискации российский активов, сообщает пресс-служба
надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Среди основных направлений деятельности Freedom House – содействие установлению так называемой "главенствующей" роли США в мире", - говорится в сообщении.
"Freedom House призывает к оказанию всесторонней помощи Украине "для победы над Россией", конфискации "замороженных" российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления на нашу страну, к введению международных санкций в отношении третьих государств "за поддержку Москвы", - уточняется в релизе.
Кроме того, сообщают в ведомстве, с начала специальной военной операции эта организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.
Также НПО оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам, отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений, отмечают в ведомстве.
* Экстремистская организация, запрещена в России