https://ria.ru/20240507/genprokuratura--1944472986.html

Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной

Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной - РИА Новости, 07.05.2024

Генпрокуратура признала американскую НПО Freedom House нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США), призывающую к... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:15

2024-05-07T17:15

2024-05-07T17:23

россия

генеральная прокуратура рф

сша

украина

freedom house

происшествия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США), призывающую к конфискации российский активов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Среди основных направлений деятельности Freedom House – содействие установлению так называемой "главенствующей" роли США в мире", - говорится в сообщении."Freedom House призывает к оказанию всесторонней помощи Украине "для победы над Россией", конфискации "замороженных" российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления на нашу страну, к введению международных санкций в отношении третьих государств "за поддержку Москвы", - уточняется в релизе.Кроме того, сообщают в ведомстве, с начала специальной военной операции эта организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.Также НПО оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам, отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений, отмечают в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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россия, генеральная прокуратура рф, сша, украина, freedom house, происшествия