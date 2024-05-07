https://ria.ru/20240507/gas-1944507819.html

Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу

Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу

Президент РФ Владимир Путин поручил подключить к сетевому газу в рамках программы газификации не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:00

2024-05-07T19:00

2024-05-07T19:48

общество

россия

владимир путин

жкх

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подключить к сетевому газу в рамках программы газификации не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем три миллиона домовладении к 2036 году", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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общество, россия, владимир путин, жкх