https://ria.ru/20240507/gas-1944507819.html
Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу
Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу
Президент РФ Владимир Путин поручил подключить к сетевому газу в рамках программы газификации не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:00
2024-05-07T19:00
2024-05-07T19:48
общество
россия
владимир путин
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924960302_0:108:3448:2048_1920x0_80_0_0_a9c36eef0ee00f33891b87fdea682cb7.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подключить к сетевому газу в рамках программы газификации не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее чем три миллиона домовладении к 2036 году", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924960302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dc95469bd95b3fd49f641c285eae55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, жкх
Общество, Россия, Владимир Путин, ЖКХ
Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений к сетевому газу
Путин поручил подключить 1,6 миллиона домовладений по программе газификации