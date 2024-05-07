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Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона
Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона - РИА Новости, 07.05.2024
Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона
Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Фрацнию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем ЕК Урсулой фон дер... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:10
2024-05-07T19:10
2024-05-07T20:33
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Фрацнию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона", — написал он.Политик добавил, что "дух подчинения" наносит ущерб национальным интересам Франции, а членство в ЕС ослабляет страну.Китайский лидер в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Он провел переговоры с Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.
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в мире, франция, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его на встрече с фон дер Ляйен