https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине - РИА Новости, 07.05.2024

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине

Эммануэль Макрон якобы уже отправил французские войска на Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:10

2024-05-07T15:10

2024-05-07T17:45

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон якобы уже отправил французские войска на Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ведущий беседы Эндрю Наполитано попросил эксперта прокомментировать слухи о том, что некоторые страны НАТО уже направили свой войска на Украину, и спросил, действительно ли Эммануэль Макрон послал французский легион для участия в конфликте."Да, мы можем так сказать. Не официально, но да. Это означает, что, отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле не отправляют войска Вооруженных сил Франции, но они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую", — заявил он.Аналитик назвал сумасшествием решение Макрона и отметил, что такие провокационные шаги свидетельствуют лишь об отчаянии, которое царит в НАТО.По словам Джонсона, французские солдаты вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется.В воскресенье бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил в статье, опубликованной изданием Asia Times, что Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину. Их развернули для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первоначальная группа насчитывает около 100 человек из примерно 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона, которые должны прибыть в Украину.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что информация о якобы отправке Францией солдат на Украину требует проверки.

https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, украина, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру)