https://ria.ru/20240507/forum-1944474059.html

Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области

Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2024

Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области

На площадке Ивановского музыкального театра 23 мая пройдет ежегодный областной форум "День предпринимателя", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:18

2024-05-07T17:18

2024-05-07T17:18

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ивановская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На площадке Ивановского музыкального театра 23 мая пройдет ежегодный областной форум "День предпринимателя", сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами выступили правительство Ивановской области, центр "Мой бизнес", общественные организации поддержки бизнеса "Деловая Россия" и "Опора России". Главная тема "Дня предпринимателя" в 2024 году – "Развивай креативность. Развивай креативно!". С ивановскими предпринимателями поделятся опытом успешные бизнесмены, федеральные и региональные эксперты. В программе форума - выступления на темы: "Креативный маркетинг без бюджета", "Креативный тайминг", "Локальная идентичность – основа бизнеса", "Креативные сообщения и каналы коммуникаций", "Креативное образование". "Успешный бизнес требует не только качественного продукта или услуги, но и креативного подхода к их продвижению", - сказала директор центра "Мой бизнес" Ивановской области Ирина Корнилова. Она добавила, что участие в образовательной программе форума будет полезно представителям бизнеса всех сфер деятельности.

https://ria.ru/20240507/sotskontrakt-1944469999.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, ивановская область