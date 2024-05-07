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Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2024
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17:18 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/forum-1944474059.html
Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области
Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2024
Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области
На площадке Ивановского музыкального театра 23 мая пройдет ежегодный областной форум "День предпринимателя", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:18
2024-05-07T17:18
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ивановская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На площадке Ивановского музыкального театра 23 мая пройдет ежегодный областной форум "День предпринимателя", сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами выступили правительство Ивановской области, центр "Мой бизнес", общественные организации поддержки бизнеса "Деловая Россия" и "Опора России". Главная тема "Дня предпринимателя" в 2024 году – "Развивай креативность. Развивай креативно!". С ивановскими предпринимателями поделятся опытом успешные бизнесмены, федеральные и региональные эксперты. В программе форума - выступления на темы: "Креативный маркетинг без бюджета", "Креативный тайминг", "Локальная идентичность – основа бизнеса", "Креативные сообщения и каналы коммуникаций", "Креативное образование". "Успешный бизнес требует не только качественного продукта или услуги, но и креативного подхода к их продвижению", - сказала директор центра "Мой бизнес" Ивановской области Ирина Корнилова. Она добавила, что участие в образовательной программе форума будет полезно представителям бизнеса всех сфер деятельности.
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твой бизнес – новости, ивановская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ивановская область

Ежегодный форум "День предпринимателя" пройдет в Ивановской области

© Фото : правительство Ивановской областиФорум "День предпринимателя" в Иваново
Форум День предпринимателя в Иваново - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : правительство Ивановской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. На площадке Ивановского музыкального театра 23 мая пройдет ежегодный областной форум "День предпринимателя", сообщает пресс-служба правительства региона.
Организаторами выступили правительство Ивановской области, центр "Мой бизнес", общественные организации поддержки бизнеса "Деловая Россия" и "Опора России".
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Главная тема "Дня предпринимателя" в 2024 году – "Развивай креативность. Развивай креативно!". С ивановскими предпринимателями поделятся опытом успешные бизнесмены, федеральные и региональные эксперты.
В программе форума - выступления на темы: "Креативный маркетинг без бюджета", "Креативный тайминг", "Локальная идентичность – основа бизнеса", "Креативные сообщения и каналы коммуникаций", "Креативное образование".
"Успешный бизнес требует не только качественного продукта или услуги, но и креативного подхода к их продвижению", - сказала директор центра "Мой бизнес" Ивановской области Ирина Корнилова.
Она добавила, что участие в образовательной программе форума будет полезно представителям бизнеса всех сфер деятельности.
 
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