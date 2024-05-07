https://ria.ru/20240507/finlyandiya-1944271875.html

Финны нашли способ, как попасть в Россию в обход закрытой границы

Финны нашли способ, как попасть в Россию в обход закрытой границы - РИА Новости, 07.05.2024

Финны нашли способ, как попасть в Россию в обход закрытой границы

Число финских граждан на погранпереходе "Нарва" между Эстонией и Россией, увеличилось в 35 раз из-за того, что Финляндия закрыла границу с Россией, сообщает в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T01:03

2024-05-07T01:03

2024-05-07T04:03

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Число финских граждан на погранпереходе "Нарва" между Эстонией и Россией, увеличилось в 35 раз из-за того, что Финляндия закрыла границу с Россией, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle."За первые месяцы этого года количество финских граждан на Нарвском погранпункте (МАПП "Ивангород" – ред.) увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 7,3 тысячи граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП", – говорится в материале. В 2023 году КПП "Нарва" пересекли примерно 200 граждан Финляндией. Причиной резкого увеличения пассажиропотока стало закрытие границы между Финляндией и Россией, отмечает Yle. Люди вынуждены перестраивать привычные маршруты и добираться через Эстонию. До закрытия границы поездка из Финляндии в Россию могла занимать около четырех часов на автомобиле. Сейчас она длится не менее 16 часов, говорится в сообщении.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240506/kheyskanen-1944059357.html

https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html

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в мире, россия, финляндия, эстония, дмитрий песков, мария захарова