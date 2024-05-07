https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html

Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения

Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения - РИА Новости, 07.05.2024

Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения

Украинская певица Алена Савраненко упала на сцене время генеральной репетиции Евровидения-2024. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:36

2024-05-07T18:36

2024-05-07T19:36

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинская певица Алена Савраненко упала на сцене время генеральной репетиции Евровидения-2024.На видеоролике, который распространился в Сети, можно увидеть, как представительница Украины запуталась в своем сценическом костюме и не удержала равновесие.После падения артистка поднялась и продолжила исполнение песни.Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013-м.

https://ria.ru/20240506/evrovidenie-1944097226.html

https://ria.ru/20240207/evrovidenie-1926042278.html

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в мире, швеция, украина, мальме