Рейтинг@Mail.ru
Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 07.05.2024 (обновлено: 19:36 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html
Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения
Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения - РИА Новости, 07.05.2024
Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения
Украинская певица Алена Савраненко упала на сцене время генеральной репетиции Евровидения-2024. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:36
2024-05-07T19:36
в мире
швеция
украина
мальме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944492340_0:9:221:133_1920x0_80_0_0_fe3dafbeb6aff85f28d96c42274831c1.png
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинская певица Алена Савраненко упала на сцене время генеральной репетиции Евровидения-2024.На видеоролике, который распространился в Сети, можно увидеть, как представительница Украины запуталась в своем сценическом костюме и не удержала равновесие.После падения артистка поднялась и продолжила исполнение песни.Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013-м.
https://ria.ru/20240506/evrovidenie-1944097226.html
https://ria.ru/20240207/evrovidenie-1926042278.html
швеция
украина
мальме
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944492340_0:0:221:165_1920x0_80_0_0_78a24724ad29d2f51136352ad77642cc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, украина, мальме
В мире, Швеция, Украина, Мальме
Украинская певица попала в неприятную ситуацию на репетиции Евровидения

Украинская певица Савраненко рухнула во время репетиции Евровидения-2024

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинская певица Алена Савраненко упала на сцене время генеральной репетиции Евровидения-2024.
На видеоролике, который распространился в Сети, можно увидеть, как представительница Украины запуталась в своем сценическом костюме и не удержала равновесие.
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения"
6 мая, 11:51
После падения артистка поднялась и продолжила исполнение песни.
Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013-м.
Солистки группы Cosmos Girls Саша Гинер, Эден Голан и Ева Лепс (слева направо) во время съемок программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1
На Евровидение от Израиля поедет финалистка шоу "Голос.Дети"
7 февраля, 23:52
 
В миреШвецияУкраинаМальме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала