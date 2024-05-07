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Будущее экономики обсудят 8 мая на выставке-форуме "Россия"
Будущее экономики обсудят 8 мая на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 07.05.2024
Будущее экономики обсудят 8 мая на выставке-форуме "Россия"
На международной выставке-форуме "Россия" 8 мая состоится День национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба Корпорации РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:00
2024-05-07T10:00
2024-05-07T11:38
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" 8 мая состоится День национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.Ключевым событием национального дня станет пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика", где выступит первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития России Максим Решетников, заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. По данным пресс-службы, на мероприятии обсудят вопросы экономики предложения, производительности труда, роли федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержки МСП и деловой активности. Также затронут вопросы влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны. Кроме того, запланированы две отраслевые панели: "Производительность труда" и "Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?" Здесь выступят заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, гендиректор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон, представители государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти.В материале отмечается, что эксперты, в частности, проанализируют вопросы совместной работы правительства РФ, бизнеса и регионов по улучшению инвестиционного климата, реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизм обратной связи с бизнесом, подведут итоги национального проекта "Производительность труда".
https://ria.ru/20240502/biznes-1943399431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" 8 мая состоится День национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Мероприятие посвящено перспективам развития различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.
Ключевым событием национального дня станет пленарная сессия "Эффективная и конкурентная экономика", где выступит первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
, министр экономического развития России Максим Решетников
, заммэра Москвы
, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, председатель ПАО "Промсвязьбанк
" Петр Фрадков
, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
.
По данным пресс-службы, на мероприятии обсудят вопросы экономики предложения, производительности труда, роли федеральной и региональной власти в улучшении инвестиционного климата, поддержки МСП и деловой активности. Также затронут вопросы влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны.
Кроме того, запланированы две отраслевые панели: "Производительность труда" и "Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?" Здесь выступят заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития
России Александр Молодцов, гендиректор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон, представители государственных корпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и региональных органов власти.
В материале отмечается, что эксперты, в частности, проанализируют вопросы совместной работы правительства РФ, бизнеса и регионов по улучшению инвестиционного климата, реализацию Регионального инвестиционного стандарта, в том числе механизм обратной связи с бизнесом, подведут итоги национального проекта "Производительность труда".