https://ria.ru/20240507/ekaterinburg-1944311217.html

В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду

В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду - РИА Новости, 07.05.2024

В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду

Воспитательница пнула трехлетнего ребенка в детском саду Екатеринбурга, он упал лицом в землю, после проверки педагог уволена, сообщила региональная... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:34

2024-05-07T10:34

2024-05-07T10:34

екатеринбург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Воспитательница пнула трехлетнего ребенка в детском саду Екатеринбурга, он упал лицом в землю, после проверки педагог уволена, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, 27 апреля во время уборки на территории детсада "Жемчужинка" в уральской столице воспитатель подошла и пнула ногой сидевшего на скамейке ребенка, отчего он упал лицом в землю. После произошедшего женщина не оказала воспитаннику помощь, и он остался лежать на земле лицом вниз, добавили в прокуратуре. "По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника", - говорится в сообщении. Заведующему детсада внесено представление о незамедлительном устранении нарушений законодательства об образовании и недопустимости применения антипедагогических методов воспитания.

https://ria.ru/20240313/rebenok-1932727130.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, происшествия