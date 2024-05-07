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В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду - РИА Новости, 07.05.2024
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10:34 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ekaterinburg-1944311217.html
В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду
В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду - РИА Новости, 07.05.2024
В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду
Воспитательница пнула трехлетнего ребенка в детском саду Екатеринбурга, он упал лицом в землю, после проверки педагог уволена, сообщила региональная... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:34
2024-05-07T10:34
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Воспитательница пнула трехлетнего ребенка в детском саду Екатеринбурга, он упал лицом в землю, после проверки педагог уволена, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, 27 апреля во время уборки на территории детсада "Жемчужинка" в уральской столице воспитатель подошла и пнула ногой сидевшего на скамейке ребенка, отчего он упал лицом в землю. После произошедшего женщина не оказала воспитаннику помощь, и он остался лежать на земле лицом вниз, добавили в прокуратуре. "По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника", - говорится в сообщении. Заведующему детсада внесено представление о незамедлительном устранении нарушений законодательства об образовании и недопустимости применения антипедагогических методов воспитания.
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге уволили воспитателя, пнувшую ребенка в детсаду

В Екатеринбурге уволили воспитателя, которая пнула трехлетнего ребенка в детсаду

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Воспитательница пнула трехлетнего ребенка в детском саду Екатеринбурга, он упал лицом в землю, после проверки педагог уволена, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, 27 апреля во время уборки на территории детсада "Жемчужинка" в уральской столице воспитатель подошла и пнула ногой сидевшего на скамейке ребенка, отчего он упал лицом в землю. После произошедшего женщина не оказала воспитаннику помощь, и он остался лежать на земле лицом вниз, добавили в прокуратуре.
«
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника", - говорится в сообщении.
Заведующему детсада внесено представление о незамедлительном устранении нарушений законодательства об образовании и недопустимости применения антипедагогических методов воспитания.
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