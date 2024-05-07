https://ria.ru/20240507/efimov-1944240062.html

Ефимов: жители купили у города 84 тысячи кв метров недвижимости за квартал

Ефимов: жители купили у города 84 тысячи кв метров недвижимости за квартал - РИА Новости, 07.05.2024

Ефимов: жители купили у города 84 тысячи кв метров недвижимости за квартал

За первые три месяца текущего года жители города выкупили у Москвы и арендовали 763 объекта нежилой недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:05

2024-05-07T10:05

2024-05-07T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_126960b71932e8dfe0418728ccf4a5f0.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года жители города выкупили у Москвы и арендовали 763 объекта нежилой недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он добавил, что все этапы реализации городского имущества проходят в онлайн-режиме.Отмечается, что благодаря приобретению городской недвижимости бизнес может открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и прочие объекты. При этом в городе создаются новые места для работы, а также развивается инфраструктура.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за первые три месяца текущего года лидером по реализации недвижимости стал ЗАО – там заключили 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тыс. кв. м. А в ЮЗАО и ЦАО были проведены сделки по 116 и 91 объектам. Там общая площадь недвижимости превысила 8,7 тыс. и 16,3 тыс. кв. м, соответственно.Москва – это город, где развивается предпринимательство. Власти столицы выставляют на торги разнообразное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает городской Инвестпортал. Там в разделе "Имущество от города" можно ознакомиться с необходимой информацией: фотографии, документация, условия и форма реализации. На портале можно увидеть различные предложения: здания и помещения под развитие бизнеса, участки земли под возведение коммерческих объектов, НТО в общественных пространствах Москвы.Ранее Ефимов сообщал, что власти города в апреле 2024 года опубликовали четыре проекта решения о комплексном развитии участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, в рамках которых будет построено свыше 481 тыс. кв. м недвижимости.

https://ria.ru/20240506/rabota-1943769540.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, стройкомплекс москвы