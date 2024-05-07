https://ria.ru/20240507/efimov-1944239850.html

Ефимов: 772,4 тысячи кв метров жилья по реновации возведут в 9 проектах КРТ

Ефимов: 772,4 тысячи кв метров жилья по реновации возведут в 9 проектах КРТ - РИА Новости, 07.05.2024

Ефимов: 772,4 тысячи кв метров жилья по реновации возведут в 9 проектах КРТ

За первые три месяца 2024 года было принято решение о реализации 9 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, в том числе они предполагают... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:06

2024-05-07T09:06

2024-05-07T09:06

москва

сергей собянин

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. За первые три месяца 2024 года было принято решение о реализации 9 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице, в том числе они предполагают возведение жилья по городской программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Владимир Ефимов."В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин в текущем году. Участки находятся в восьми районах шести административных округов", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Все жилые кварталы будут благоустроены, а также обеспечены необходимыми объектами социального и общественно-делового назначения.По словам главы московского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новое жилье смогут получить около 28 тысяч жителей благодаря реализации этих проектов КРТ.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что кроме жилых домов для программы реновации в 9 проектах КРТ будут возводить общественно-деловые, социальные и промышленные объекты площадью 127,2 тыс. кв. м.Гаман отметил, что на участках в районах Левобережный, Ховрино, Лосиноостровский, Царицыно появятся школы для 1,2 тыс. учащихся, а также детские сады для 510 воспитанников и спортивный комплекс.В августе 2017 года была одобрена программа реновации, которая касается порядка 1 млн жителей столицы. Она предусматривает расселение 5176 домов. В прошлом году в Москве под заселение передано 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил в 2 раза увеличить рост реализации программы реновации жилищного фонда.Столица является одним из лидеров среди регионов по росту и объемам строительства. За последние 5 лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов возрос в 2 раза – с 3 млн до 5-7 млн кв м в год.Программа КРТ предлагает вернуть в обращение заброшенные или не являющиеся эффективными земли города. Переменами в этой области могут заняться правообладатели участков, операторы комплексного развития территорий или инвестор, который определен по результатам торгов. Сейчас 227 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатываются по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240506/rabota-1943769540.html

https://ria.ru/20240505/proekty-1943768687.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы