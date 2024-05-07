https://ria.ru/20240507/draka-1944283388.html
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи - РИА Новости, 07.05.2024
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи
Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:23
2024-05-07T06:23
2024-05-07T07:07
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД."Поступило сообщение из медицинского учреждения о травмировании пожилой женщины 1935 года рождения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата", — говорится в сообщении.В инциденте разбирается участковый полицейский.По данным СМИ, знакомый пострадавшей рассказал, что конфликт произошел из-за того, что она захотела в четыре часа утра посмотреть пасхальную службу по телевизору, и это не понравилось ее соседке по комнате. Со слов мужчины, у женщины гематомы и ссадины на лице и руках.
https://ria.ru/20240506/shtraf-1944048812.html
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи
В пансионате в Красноярске две пожилые женщины подрались из-за Пасхи