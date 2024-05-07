https://ria.ru/20240507/draka-1944283388.html

Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи

Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи - РИА Новости, 07.05.2024

Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи

Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:23

2024-05-07T06:23

2024-05-07T07:07

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД."Поступило сообщение из медицинского учреждения о травмировании пожилой женщины 1935 года рождения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата", — говорится в сообщении.В инциденте разбирается участковый полицейский.По данным СМИ, знакомый пострадавшей рассказал, что конфликт произошел из-за того, что она захотела в четыре часа утра посмотреть пасхальную службу по телевизору, и это не понравилось ее соседке по комнате. Со слов мужчины, у женщины гематомы и ссадины на лице и руках.

https://ria.ru/20240506/shtraf-1944048812.html

https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html

красноярск

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2024

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происшествия, красноярск