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Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи - РИА Новости, 07.05.2024
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06:23 07.05.2024 (обновлено: 07:07 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/draka-1944283388.html
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи - РИА Новости, 07.05.2024
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи
Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:23
2024-05-07T07:07
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД.&quot;Поступило сообщение из медицинского учреждения о травмировании пожилой женщины 1935 года рождения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата&quot;, — говорится в сообщении.В инциденте разбирается участковый полицейский.По данным СМИ, знакомый пострадавшей рассказал, что конфликт произошел из-за того, что она захотела в четыре часа утра посмотреть пасхальную службу по телевизору, и это не понравилось ее соседке по комнате. Со слов мужчины, у женщины гематомы и ссадины на лице и руках.
https://ria.ru/20240506/shtraf-1944048812.html
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Постоялицы красноярского пансионата подрались из-за трансляции Пасхи

В пансионате в Красноярске две пожилые женщины подрались из-за Пасхи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Две пожилые женщины подрались в пансионате в Красноярске, одной из них понадобилась помощь медиков, сообщает краевой главк МВД.
«

"Поступило сообщение из медицинского учреждения о травмировании пожилой женщины 1935 года рождения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции предварительно установили, что травмы были получены в результате конфликта между двумя постоялицами пансионата", — говорится в сообщении.

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В инциденте разбирается участковый полицейский.
По данным СМИ, знакомый пострадавшей рассказал, что конфликт произошел из-за того, что она захотела в четыре часа утра посмотреть пасхальную службу по телевизору, и это не понравилось ее соседке по комнате. Со слов мужчины, у женщины гематомы и ссадины на лице и руках.
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