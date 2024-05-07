https://ria.ru/20240507/dorogi-1944511799.html
Путин призвал увеличить число дорог федерального и регионального значения
Путин призвал увеличить число дорог федерального и регионального значения - РИА Новости, 07.05.2024
Путин призвал увеличить число дорог федерального и регионального значения
Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году число автодорог федерального значения не менее чем до 85%, регионального значения - не менее чем... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:10
2024-05-07T19:10
2024-05-07T20:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году число автодорог федерального значения не менее чем до 85%, регионального значения - не менее чем до 60%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличить число дорог федерального и регионального значения
Путин поручил увеличить число дорог федерального значения на 85% к 2030 г