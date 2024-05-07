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Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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14:03 07.05.2024 (обновлено: 14:14 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/dnepr-1944406336.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ
Российские подразделения "Днепр" уничтожили у Работино и Вербового Запорожской области до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:03
2024-05-07T14:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские подразделения "Днепр" уничтожили у Работино и Вербового Запорожской области до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944405918.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ у Работино и Вербового

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские подразделения "Днепр" уничтожили у Работино и Вербового Запорожской области до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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