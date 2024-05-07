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Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Российские подразделения "Днепр" уничтожили у Работино и Вербового Запорожской области до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:03

2024-05-07T14:03

2024-05-07T14:14

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские подразделения "Днепр" уничтожили у Работино и Вербового Запорожской области до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944405918.html

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россия, вооруженные силы украины, украина