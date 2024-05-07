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Львова-Белова рассказала о проекте профилактики сиротства в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2024
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16:34 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/deti-1944460719.html
Львова-Белова рассказала о проекте профилактики сиротства в Подмосковье
Львова-Белова рассказала о проекте профилактики сиротства в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2024
Львова-Белова рассказала о проекте профилактики сиротства в Подмосковье
За год реализации проекта по профилактике социального сиротства "Ноль-четыре" в Московской области 45 некоммерческих организаций оказали адресную помощь 2833... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:34
2024-05-07T16:34
общество
московская область (подмосковье)
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За год реализации проекта по профилактике социального сиротства "Ноль-четыре" в Московской области 45 некоммерческих организаций оказали адресную помощь 2833 семьям с детьми, 149 детей вернулись из социальных учреждений в родные семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Московская область — самый густонаселенный из 14 регионов, участвующих в нашем проекте по профилактике социального сиротства "Ноль — четыре". За год работы с малышами и их семьями здесь удалось добиться немалых результатов... За год реализации проекта из учреждений 149 малышей вернулись в родные семьи... 45 НКО оказали адресную помощь 2833 семьям с детьми", - сообщила Львова-Белова.Кроме того, в рамках проекта в Московской области работают 26 участковых социальных служб и 26 семейных центров, помощь оказывается более чем 800 семьям в социально опасном положении. Также на базе восьми реорганизованных домов ребенка открыты участковые социальные службы ранней помощи семьям с детьми и услугами семейной реабилитации. "Шесть учреждений региона оказывают выездную и стационарную паллиативную помощь, также работает кризисный центр для женщин с детьми. Более двух тысяч семей посещают занятия 51 родительского клуба. Из 13 заявок на участие в грантовых конкурсах было одобрено три на общую сумму более 5,5 миллионов рублей", - добавила детский омбудсмен. Львова-Белова отметила, что в регионе особое внимание уделяется родителям, ограниченным в родительских правах, им оказывают необходимые меры поддержки.
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общество, московская область (подмосковье), россия, мария львова-белова
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о проекте профилактики сиротства в Подмосковье

Львова-Белова: 45 НКО оказали адресную помощь 2833 семьям с детьми в Подмосковье

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За год реализации проекта по профилактике социального сиротства "Ноль-четыре" в Московской области 45 некоммерческих организаций оказали адресную помощь 2833 семьям с детьми, 149 детей вернулись из социальных учреждений в родные семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Московская область — самый густонаселенный из 14 регионов, участвующих в нашем проекте по профилактике социального сиротства "Ноль — четыре". За год работы с малышами и их семьями здесь удалось добиться немалых результатов... За год реализации проекта из учреждений 149 малышей вернулись в родные семьи... 45 НКО оказали адресную помощь 2833 семьям с детьми", - сообщила Львова-Белова.
Кроме того, в рамках проекта в Московской области работают 26 участковых социальных служб и 26 семейных центров, помощь оказывается более чем 800 семьям в социально опасном положении. Также на базе восьми реорганизованных домов ребенка открыты участковые социальные службы ранней помощи семьям с детьми и услугами семейной реабилитации.
"Шесть учреждений региона оказывают выездную и стационарную паллиативную помощь, также работает кризисный центр для женщин с детьми. Более двух тысяч семей посещают занятия 51 родительского клуба. Из 13 заявок на участие в грантовых конкурсах было одобрено три на общую сумму более 5,5 миллионов рублей", - добавила детский омбудсмен.
Львова-Белова отметила, что в регионе особое внимание уделяется родителям, ограниченным в родительских правах, им оказывают необходимые меры поддержки.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМария Львова-Белова
 
 
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