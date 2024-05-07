https://ria.ru/20240507/degtyarev-1944309517.html
Губернатор Хабаровского края Дегтярев: готовность к 9 Мая 100%
Губернатор Хабаровского края Дегтярев: готовность к 9 Мая 100% - РИА Новости, 07.05.2024
Губернатор Хабаровского края Дегтярев: готовность к 9 Мая 100%
Готовность к проведению празднования 9 Мая в Хабаровском крае 100-процентная, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:24
2024-05-07T10:24
2024-05-07T10:24
хабаровский край
хабаровск
южно-сахалинск
михаил дегтярев
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862627561_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d0202bc6f89ffbf43548a3591a703a9.jpg
ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Готовность к проведению празднования 9 Мая в Хабаровском крае 100-процентная, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Готовность к 9 Мая 100-процентная. В Хабаровске, напомню, проходит самый большой военный парад на востоке России", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что во вторник в Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада в честь 79-летия Великой Победы. Он отметил, что уже традиционно в этот день были приглашены на трибуны лучшие школьники и студенты, а также волонтерский корпус и лидеры добровольческих и патриотических объединений. "В этом году мы расширили формат и состав участников. Впервые сформирован парадный расчет молодежного объединения Окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. Казачья молодежь – это наши студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий", - добавил губернатор. Кроме того он отметил, что в этом году в распоряжении участников и ветеранов Великой Отечественной войны – электрокары. "Так теперь будет каждый год", - уточнил Дегтярев. Начало празднования - с парада на площади имени Ленина в Хабаровске в 10.00 (3.00 мск). Вечером на площади "Город воинской славы" состоится патриотическая акция "Майский вальс". Завершится празднование 9 Мая салютом в 22.00 (15.00 мск) на набережной Хабаровска. Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в нескольких форматах без традиционного шествия. В регионе в этот день пройдут различные мероприятия и концерты. В прошлом году Восточный военный округ сообщал, что в военных парадах в городах Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ приняли участие более 10,5 тысячи человек, в том числе от Минобороны РФ более 7,1 тысячи военнослужащих, было задействовано около 295 единиц военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240502/spetsialnosti-1943415008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, южно-сахалинск, михаил дегтярев, день победы
Хабаровский край, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Михаил Дегтярев, День Победы
ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Готовность к проведению празднования 9 Мая в Хабаровском крае 100-процентная, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Готовность к 9 Мая 100-процентная. В Хабаровске
, напомню, проходит самый большой военный парад на востоке России", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что во вторник в Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада в честь 79-летия Великой Победы. Он отметил, что уже традиционно в этот день были приглашены на трибуны лучшие школьники и студенты, а также волонтерский корпус и лидеры добровольческих и патриотических объединений.
"В этом году мы расширили формат и состав участников. Впервые сформирован парадный расчет молодежного объединения Окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. Казачья молодежь – это наши студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий", - добавил губернатор.
Кроме того он отметил, что в этом году в распоряжении участников и ветеранов Великой Отечественной войны – электрокары. "Так теперь будет каждый год", - уточнил Дегтярев.
Начало празднования - с парада на площади имени Ленина в Хабаровске в 10.00 (3.00 мск). Вечером на площади "Город воинской славы" состоится патриотическая акция "Майский вальс". Завершится празднование 9 Мая салютом в 22.00 (15.00 мск) на набережной Хабаровска. Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в нескольких форматах без традиционного шествия. В регионе в этот день пройдут различные мероприятия и концерты.
В прошлом году Восточный военный округ сообщал, что в военных парадах в городах Южно-Сахалинске
, Хабаровске, Владивостоке
, Уссурийске
, Белогорске
, Чите
, Улан-Удэ
приняли участие более 10,5 тысячи человек, в том числе от Минобороны РФ более 7,1 тысячи военнослужащих, было задействовано около 295 единиц военной и специальной техники.