https://ria.ru/20240507/chasov_yar-1944364787.html
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру - РИА Новости, 07.05.2024
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру
Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
часов яр
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Информация поступает оптимистичная", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас. Ранее его советник Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована.
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, часов яр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Россия
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру
Пушилин: по Часову Яру поступает оптимистичная информация