https://ria.ru/20240507/chasov_yar-1944364787.html

Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру

Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру - РИА Новости, 07.05.2024

Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру

Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:24

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

часов яр

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Информация поступает оптимистичная", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас. Ранее его советник Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована.

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

донецкая народная республика

часов яр

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, часов яр, россия