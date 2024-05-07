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Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/chasov_yar-1944364787.html
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру - РИА Новости, 07.05.2024
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру
Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:24
2024-05-07T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
часов яр
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Информация поступает оптимистичная", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас. Ранее его советник Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована.
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донецкая народная республика
часов яр
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, часов яр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Россия
Пушилин заявил об оптимистичной информации по Часову Яру

Пушилин: по Часову Яру поступает оптимистичная информация

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Информация поступает оптимистичная", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас.
Ранее его советник Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрРоссия
 
 
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