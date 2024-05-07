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Всех на учет. Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Всех на учет. Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 07.05.2024
Всех на учет. Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Бундесверу нужно дать возможность поставить на учет всех граждан, пригодных к военной службе, заявил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:40
2024-05-07T05:40
2024-05-07T05:40
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Бундесверу нужно дать возможность поставить на учет всех граждан, пригодных к военной службе, заявил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.По его мнению, обязательный воинский призыв имеет много преимуществ, при этом для его введения нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы "имеется на данный момент".Полковник поддержал запущенную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера, добавив, что для выполнения задач он должен быть обеспечен личным составом. Бундесвер, как заявил Вюстнер, должен получить возможность собирать данные обо всех людях, способных к военной службе."Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва", — заявил полковник.По мнению Вюстнера, старый формат обязательной военной службы не является предметом обсуждения, при этом необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом вести сбор данных. Он добавил, что бундесвер должен получить возможность собирать данные обо всех пригодных к армии, чтобы их можно было регистрировать и информировать.Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.
https://ria.ru/20240405/germaniya-1937937693.html
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в мире, германия, борис писториус, бундесвер германии
В мире, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Всех на учет. Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Глава союза военнослужащих ФРГ призвал поставить на учет всех пригодных к службе
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости.
Бундесверу нужно дать возможность поставить на учет всех граждан, пригодных к военной службе, заявил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD
.
По его мнению, обязательный воинский призыв имеет много преимуществ, при этом для его введения нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы "имеется на данный момент".
Полковник поддержал запущенную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом
реорганизацию бундесвера, добавив, что для выполнения задач он должен быть обеспечен личным составом. Бундесвер, как заявил Вюстнер, должен получить возможность собирать данные обо всех людях, способных к военной службе.
"Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва", — заявил полковник.
По мнению Вюстнера, старый формат обязательной военной службы не является предметом обсуждения, при этом необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом вести сбор данных. Он добавил, что бундесвер должен получить возможность собирать данные обо всех пригодных к армии, чтобы их можно было регистрировать и информировать.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.