https://ria.ru/20240507/boepripasy-1944423273.html

В Польше оценили возможности страны в производстве боеприпасов

В Польше оценили возможности страны в производстве боеприпасов - РИА Новости, 07.05.2024

В Польше оценили возможности страны в производстве боеприпасов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал как "мизерные" возможности страны в производстве боеприпасов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:52

2024-05-07T14:52

2024-05-07T14:52

польша

f-35

в мире

евросоюз

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европа

запад

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал как "мизерные" возможности страны в производстве боеприпасов. "Мы заинтересованы в покупке всего, что только возможно, но мы должны восстановить польскую оружейную промышленность. Возможности производства боеприпасов в Польше находятся на очень мизерном уровне, на тревожно мизерном уровне. Я хотел бы, чтобы мы были самодостаточны в производстве боеприпасов. Это далекая и амбициозная цель на много лет", - сказал Косиняк-Камыш журналистам. Он отметил, что такая задача поставлена Польской группе вооружений. "Недавно сменилось руководство, сменилось правление Польской группы вооружений. Перед ней мы ставим цель усиления возможностей производства боеприпасов в Польше. Мы не будем производить истребитель F-35, но мы можем производить боеприпасы", - сказал министр. На вопрос, сколько Польша, по его мнению, должна производить боеприпасов, глава минобороны ответил: "Очень много". Министр также проинформировал, что в начале года Польша сделала большой заказ на поставку боеприпасов, на что было выделено около 18 миллиардов злотых (около 4,5 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

польша

европа

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польша, f-35, в мире, евросоюз, нато, европа, запад