В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ
WSJ: FAA США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты, сообщает американская газета Wall Street Journal.
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"Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении Boeing после того, как производитель... самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы", - говорится в публикации.
Как отмечается, в апреле производитель самолетов уведомил Федеральное управление гражданской авиации о том, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.