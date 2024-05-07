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В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
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03:16 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/boeing-1944277781.html
В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ
В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T03:16
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении Boeing после того, как производитель... самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы", - говорится в публикации. Как отмечается, в апреле производитель самолетов уведомил Федеральное управление гражданской авиации о том, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://ria.ru/20240503/smi-1943775401.html
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сша, анджей дуда, boeing 787, boeing 737
США, Анджей Дуда, Boeing 787, Boeing 737
В США начали новое расследование в отношении Boeing, сообщили СМИ

WSJ: FAA США начало новое расследование в отношении корпорации Boeing

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что ее сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты, сообщает американская газета Wall Street Journal.
«
"Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении Boeing после того, как производитель... самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы", - говорится в публикации.
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Как отмечается, в апреле производитель самолетов уведомил Федеральное управление гражданской авиации о том, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых самолетов Boeing 787 Dreamliner.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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