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Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады - РИА Новости, 07.05.2024
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00:28 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/blokada-1944270657.html
Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады
Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады - РИА Новости, 07.05.2024
Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады
Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, говорится в документе поступившем в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:28
2024-05-07T00:28
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, говорится в документе поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. Согласно тексту документа, третий этап, который, как и предыдущие два, продлится 42 дня, включает обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газа в течение трех-пяти лет. "Полное прекращение блокады сектора Газа", - говорится в соглашении.
https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944269856.html
https://ria.ru/20240408/gaza-1938472439.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады

Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады с анклава

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, говорится в документе поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов
00:17
Согласно тексту документа, третий этап, который, как и предыдущие два, продлится 42 дня, включает обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газа в течение трех-пяти лет.
"Полное прекращение блокады сектора Газа", - говорится в соглашении.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам, пишут СМИ
8 апреля, 01:29
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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