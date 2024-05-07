https://ria.ru/20240507/blokada-1944270657.html

Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады

Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады - РИА Новости, 07.05.2024

Третий этап соглашения по Газе предусматривает полное снятие блокады

Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, говорится в документе поступившем в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:28

2024-05-07T00:28

2024-05-07T00:28

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, говорится в документе поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее палестинское движение ХАМАС проинформировало катарских и египетских посредников о согласии с их проектом предложения о перемирии в Газе. Согласно тексту документа, третий этап, который, как и предыдущие два, продлится 42 дня, включает обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газа в течение трех-пяти лет. "Полное прекращение блокады сектора Газа", - говорится в соглашении.

https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944269856.html

https://ria.ru/20240408/gaza-1938472439.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году