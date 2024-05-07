https://ria.ru/20240507/bezopasnost-1944550289.html

В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО

В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО - РИА Новости, 07.05.2024

В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО

Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО),... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:54

2024-05-07T23:54

2024-05-07T23:54

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

нато

су-25

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО), более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Александр Шпаковский. Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. Белорусский президент Александр Лукашенко говорил о мгновенном ответе на любую возможную агрессию против республики. Ранее он заявлял также о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране, объявить там "новую власть" и ввести войска НАТО. "Мы детально и поименно знаем о планах использовать вооруженные банды "беглых" для гибридной агрессии против Беларуси. Мы совершенно точно знаем, что все эти "харугви" (отряды оппозиции - ред.) ничего из себя не представляют без поддержки иностранных государств", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале. При этом в случае такой провокации "прикинуться сторонним наблюдателем" у соседних недружественных стран не выйдет, отметил он. "Любая вооруженная провокация против Беларуси повлечет за собой адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия. Более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору. Соответствующие изменения УЖЕ внесены в военную доктрину Беларуси", - написал Шпаковский.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240507/proverka-1944436824.html

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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, нато, су-25, в мире