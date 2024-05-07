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В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО - РИА Новости, 07.05.2024
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23:54 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/bezopasnost-1944550289.html
В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО
В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО
Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО),... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:54
2024-05-07T23:54
белоруссия
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россия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО), более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Александр Шпаковский. Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. Белорусский президент Александр Лукашенко говорил о мгновенном ответе на любую возможную агрессию против республики. Ранее он заявлял также о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране, объявить там "новую власть" и ввести войска НАТО. "Мы детально и поименно знаем о планах использовать вооруженные банды "беглых" для гибридной агрессии против Беларуси. Мы совершенно точно знаем, что все эти "харугви" (отряды оппозиции - ред.) ничего из себя не представляют без поддержки иностранных государств", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале. При этом в случае такой провокации "прикинуться сторонним наблюдателем" у соседних недружественных стран не выйдет, отметил он. "Любая вооруженная провокация против Беларуси повлечет за собой адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия. Более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору. Соответствующие изменения УЖЕ внесены в военную доктрину Беларуси", - написал Шпаковский.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, нато, су-25, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, НАТО, Су-25, В мире
В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО

Шпаковский напомнил о праве Белоруссии на превентивный удар и применение ТЯО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО), более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Александр Шпаковский.
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. Белорусский президент Александр Лукашенко говорил о мгновенном ответе на любую возможную агрессию против республики. Ранее он заявлял также о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране, объявить там "новую власть" и ввести войска НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
Вчера, 08:00
"Мы детально и поименно знаем о планах использовать вооруженные банды "беглых" для гибридной агрессии против Беларуси. Мы совершенно точно знаем, что все эти "харугви" (отряды оппозиции - ред.) ничего из себя не представляют без поддержки иностранных государств", - написал Шпаковский в своем Telegram-канале.
При этом в случае такой провокации "прикинуться сторонним наблюдателем" у соседних недружественных стран не выйдет, отметил он.
"Любая вооруженная провокация против Беларуси повлечет за собой адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия. Более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору. Соответствующие изменения УЖЕ внесены в военную доктрину Беларуси", - написал Шпаковский.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белоруссии начали внезапную проверку носителей ядерного оружия
Вчера, 15:42
 
БелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоНАТОСу-25В мире
 
 
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