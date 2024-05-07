https://ria.ru/20240507/bessmertnyypolk-1944293144.html

В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2024

В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка"

Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина на высоте 4446 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:03

2024-05-07T09:03

2024-05-07T11:04

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина на высоте 4446 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости организаторы. "В канун Дня Победы, группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Восхождение приурочили к 79 годовщине Победы. Участники пронесли портреты своих предков в рамках акции "Бессмертный полк"", - сообщили РИА Новости организаторы. Подъем на высоту волонтеры начали 5 мая, поход занял в общей сложности два дня. Активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, а после ночевки в лагере ранним утром 6 мая начали восхождение на вершину. Подъем на пик занял около 10 часов. В акции приняли участие 18 человек, в том числе заслуженный деятель культуры Киргизии, телеведущая Ассоль Молдокматова, советник президента Киргизии по спорту, председатель Кыргызского географического общества Руслан Кыдырмышев, депутат Жогорку Кенеша (парламента), лидер парламентской фракции "Ынтымак" Марлен Маматалиев. Однако не все из участников смогли пройти весь маршрут. Активисты установили на пике Знамя Победы, переданное им ветеранами Великой Отечественной войны и Кыргызстанским обществом блокадников, подняли портреты своих родственников-участников войны, в том числе портрет Токтогон Алтыбасаровой, принявшей на свое попечение более 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, и других. Кроме того, участники акции спели несколько военных песен, запустили праздничный салют. Имя президента РФ Владимира Путина было присвоено 11 марта 2011 года по инициативе местных депутатов одному из безымянных пиков горной системы Тянь-Шань.

https://ria.ru/20240506/livan-1944178671.html

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киргизия, ленинград, россия, владимир путин, акция "бессмертный полк", в мире