Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 07.05.2024 (обновлено: 11:04 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/bessmertnyypolk-1944293144.html
В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка"
В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2024
В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка"
Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина на высоте 4446 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:03
2024-05-07T11:04
киргизия
ленинград
россия
владимир путин
акция "бессмертный полк"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944320516_0:496:2652:1988_1920x0_80_0_0_5d429f2aaa34839c1f4f70c7dab7edd0.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина на высоте 4446 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости организаторы. "В канун Дня Победы, группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Восхождение приурочили к 79 годовщине Победы. Участники пронесли портреты своих предков в рамках акции "Бессмертный полк"", - сообщили РИА Новости организаторы. Подъем на высоту волонтеры начали 5 мая, поход занял в общей сложности два дня. Активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, а после ночевки в лагере ранним утром 6 мая начали восхождение на вершину. Подъем на пик занял около 10 часов. В акции приняли участие 18 человек, в том числе заслуженный деятель культуры Киргизии, телеведущая Ассоль Молдокматова, советник президента Киргизии по спорту, председатель Кыргызского географического общества Руслан Кыдырмышев, депутат Жогорку Кенеша (парламента), лидер парламентской фракции "Ынтымак" Марлен Маматалиев. Однако не все из участников смогли пройти весь маршрут. Активисты установили на пике Знамя Победы, переданное им ветеранами Великой Отечественной войны и Кыргызстанским обществом блокадников, подняли портреты своих родственников-участников войны, в том числе портрет Токтогон Алтыбасаровой, принявшей на свое попечение более 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, и других. Кроме того, участники акции спели несколько военных песен, запустили праздничный салют. Имя президента РФ Владимира Путина было присвоено 11 марта 2011 года по инициативе местных депутатов одному из безымянных пиков горной системы Тянь-Шань.
https://ria.ru/20240506/livan-1944178671.html
https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944267350.html
киргизия
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944320516_0:58:2652:2047_1920x0_80_0_0_830ce9516e0f258bb8d5559e94e75d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, ленинград, россия, владимир путин, акция "бессмертный полк", в мире
Киргизия, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Акция "Бессмертный полк", В мире
В Киргизии состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Киргизии на пике Путина прошел самый "высокогорный" "Бессмертный полк"

© Фото предоставлено организаторами мероприятияСамый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина
Самый высокогорный Бессмертный полк прошел в Киргизии на пике Путина
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самый "высокогорный" "Бессмертный полк" прошел в Киргизии на пике Путина на высоте 4446 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости организаторы.
«
"В канун Дня Победы, группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Восхождение приурочили к 79 годовщине Победы. Участники пронесли портреты своих предков в рамках акции "Бессмертный полк"", - сообщили РИА Новости организаторы.
Бессмертный полк в Бейруте - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В столице Ливана состоялось шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 15:54
Подъем на высоту волонтеры начали 5 мая, поход занял в общей сложности два дня. Активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, а после ночевки в лагере ранним утром 6 мая начали восхождение на вершину. Подъем на пик занял около 10 часов. В акции приняли участие 18 человек, в том числе заслуженный деятель культуры Киргизии, телеведущая Ассоль Молдокматова, советник президента Киргизии по спорту, председатель Кыргызского географического общества Руслан Кыдырмышев, депутат Жогорку Кенеша (парламента), лидер парламентской фракции "Ынтымак" Марлен Маматалиев. Однако не все из участников смогли пройти весь маршрут.
Активисты установили на пике Знамя Победы, переданное им ветеранами Великой Отечественной войны и Кыргызстанским обществом блокадников, подняли портреты своих родственников-участников войны, в том числе портрет Токтогон Алтыбасаровой, принявшей на свое попечение более 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, и других. Кроме того, участники акции спели несколько военных песен, запустили праздничный салют.
Имя президента РФ Владимира Путина было присвоено 11 марта 2011 года по инициативе местных депутатов одному из безымянных пиков горной системы Тянь-Шань.
Шествие Бессмертный полк в немецком Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Германии около 500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Вчера, 23:42
 
КиргизияЛенинградРоссияВладимир ПутинАкция "Бессмертный полк"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала