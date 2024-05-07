https://ria.ru/20240507/benzogeneratory-1944438845.html

Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО

Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2024

Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО

Десять бензиновых генераторов отправили сотрудники мэрии столицы Бурятии Улан-Удэ участникам спецоперации, сообщил мэр города Игорь Шутенков. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:47

2024-05-07T15:47

2024-05-07T15:47

надежные люди

улан-удэ

сво

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УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Десять бензиновых генераторов отправили сотрудники мэрии столицы Бурятии Улан-Удэ участникам спецоперации, сообщил мэр города Игорь Шутенков. "Сегодня передали нашим ребятам на передовую 10 бензогенераторов. Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. По его словам, мощность генераторов 0,95 кВт, они компактные, легкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку. Мэр отметил, что в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и на передовую, и на социальные программы для воинов СВО и их семей. Ранее мэрия Улан-Удэ отправила автомобиль "Нива" для нужд бойцов в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240507/pomosch-1944354583.html

улан-удэ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

улан-удэ, сво