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Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2024
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15:47 07.05.2024
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Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО
Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2024
Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО
Десять бензиновых генераторов отправили сотрудники мэрии столицы Бурятии Улан-Удэ участникам спецоперации, сообщил мэр города Игорь Шутенков. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:47
2024-05-07T15:47
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УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Десять бензиновых генераторов отправили сотрудники мэрии столицы Бурятии Улан-Удэ участникам спецоперации, сообщил мэр города Игорь Шутенков. "Сегодня передали нашим ребятам на передовую 10 бензогенераторов. Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. По его словам, мощность генераторов 0,95 кВт, они компактные, легкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку. Мэр отметил, что в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и на передовую, и на социальные программы для воинов СВО и их семей. Ранее мэрия Улан-Удэ отправила автомобиль "Нива" для нужд бойцов в зоне спецоперации.
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улан-удэ, сво
Надежные люди, Улан-Удэ, СВО

Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам СВО

© Игорь Шутенков/TelegramДесять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам на СВО
Десять бензогенераторов отправили сотрудники мэрии Улан-Удэ бойцам на СВО
© Игорь Шутенков/Telegram
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УЛАН-УДЭ, 7 мая – РИА Новости. Десять бензиновых генераторов отправили сотрудники мэрии столицы Бурятии Улан-Удэ участникам спецоперации, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
"Сегодня передали нашим ребятам на передовую 10 бензогенераторов. Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
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По его словам, мощность генераторов 0,95 кВт, они компактные, легкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку.
Мэр отметил, что в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и на передовую, и на социальные программы для воинов СВО и их семей.
Ранее мэрия Улан-Удэ отправила автомобиль "Нива" для нужд бойцов в зоне спецоперации.
 
Надежные людиУлан-УдэСВО
 
 
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