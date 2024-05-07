https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944483820.html

Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения

Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией и политикой стратегического... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:47

2024-05-07T17:47

2024-05-07T17:49

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. "На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник в Минске. Президент Белоруссии обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира, для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. "Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240507/proverka-1944475725.html

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белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко