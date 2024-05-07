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Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения - РИА Новости, 07.05.2024
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17:47 07.05.2024 (обновлено: 17:49 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944483820.html
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией и политикой стратегического... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:47
2024-05-07T17:49
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. "На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник в Минске. Президент Белоруссии обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира, для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. "Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240507/proverka-1944475725.html
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отвечает на попытки устрашения

Лукашенко: на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на все попытки устрашения Белоруссия отвечает миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.
"На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник в Минске.
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Президент Белоруссии обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира, для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств.
"Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел", - сказал белорусский лидер.
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В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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