Рейтинг@Mail.ru
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 07.05.2024 (обновлено: 16:17 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944453346.html
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:16
2024-05-07T16:17
безопасность
белоруссия
александр вольфович
су-25
вооруженные силы белоруссии
совет безопасности белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944438834_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_bee82df8950da6fd2a361a73df6fb800.jpg
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут задействованы в ходе внезапной проверки в белорусской армии сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. "В ходе данной проверки … ракетные дивизионы "Искандер" и комплексы "Полонез" скрытно будут выведены… в позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами", - сказал Вольфович.Он добавил, что авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базировании, подготовят штурмовики Су-25 к применению спецбоеприпасов. "Главным результатом данной проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих по применению данного вида оружия. Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств", - сказал Вольфович.
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944438834_103:0:1012:682_1920x0_80_0_0_c8bd6cd6e894eb1c5cd88529a05cb5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, александр вольфович, су-25, вооруженные силы белоруссии, совет безопасности белоруссии
Безопасность, Белоруссия, Александр Вольфович, Су-25, Вооруженные силы Белоруссии, Совет Безопасности Белоруссии
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии

Вольфович: "Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке белорусской армии

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯРОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯР
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут задействованы в ходе внезапной проверки в белорусской армии сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия.
«
"В ходе данной проверки … ракетные дивизионы "Искандер" и комплексы "Полонез" скрытно будут выведены… в позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами", - сказал Вольфович.
Он добавил, что авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базировании, подготовят штурмовики Су-25 к применению спецбоеприпасов.
"Главным результатом данной проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих по применению данного вида оружия. Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств", - сказал Вольфович.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
19 января, 17:35
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ВольфовичСу-25Вооруженные силы БелоруссииСовет Безопасности Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала