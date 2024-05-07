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"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2024
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:16
2024-05-07T16:16
2024-05-07T16:17
безопасность
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александр вольфович
су-25
вооруженные силы белоруссии
совет безопасности белоруссии
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут задействованы в ходе внезапной проверки в белорусской армии сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. "В ходе данной проверки … ракетные дивизионы "Искандер" и комплексы "Полонез" скрытно будут выведены… в позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами", - сказал Вольфович.Он добавил, что авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базировании, подготовят штурмовики Су-25 к применению спецбоеприпасов. "Главным результатом данной проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих по применению данного вида оружия. Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств", - сказал Вольфович.
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, александр вольфович, су-25, вооруженные силы белоруссии, совет безопасности белоруссии
Безопасность, Белоруссия, Александр Вольфович, Су-25, Вооруженные силы Белоруссии, Совет Безопасности Белоруссии
"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии
Вольфович: "Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке белорусской армии