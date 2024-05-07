В Совбезе Белоруссии рассказали о проверке армии
Минск проведет проверку ВС с привлечением средств применения ядерных боеприпасов
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Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Госсекретарь Cовбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил в эфире телеканала Беларусь 1, что Минск проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы.
"Исходя из складывающейся военно-политической обстановки, прежде всего, вокруг Республики Беларусь мы продолжаем совершенствовать вопросы боевой готовности наших вооруженных сил. Самым действенным способом являются внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенным к реальной боевой обстановке. В соответствии с поручением командующего вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями к проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы, прежде всего, это оперативно тактические комплексы "Искандер" и фронтовые штурмовики Су-25", - сказал он.
По словам Вольфовича, "для управления силами и средствами развернута система передачи сигналов на применение данного вида оружия".
"Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами из Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков наших подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, загрузке их на пусковые установки и подвески на штурмовики", - сказал госсекретарь Совбеза.
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