https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944287512.html
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом
Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:49
2024-05-07T07:49
2024-05-07T07:49
в мире
белоруссия
украина
сергей алейник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Безусловно, определенные каналы коммуникации с западными странами сохраняются, и мы, естественно, используем эти каналы для доведения в том числе наших озабоченностей", - сказал он. По словам Алейника, Белоруссия никогда не была и не будет заинтересована в обострении ситуации с сопредельными странами. "Мы в свое время выдвигали инициативу по созданию "пояса добрососедства", и мы привержены добрососедской политике, о которой неоднократно говорил и наш президент Александр Григорьевич Лукашенко", - отметил глава МИД. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944282806.html
https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_0478a2ed4f0b58854aaa16975b51e784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Украина, Сергей Алейник
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом
Глава МИД Белоруссии Алейник: Минск сохраняет каналы коммуникации с Западом
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Безусловно, определенные каналы коммуникации с западными странами сохраняются, и мы, естественно, используем эти каналы для доведения в том числе наших озабоченностей", - сказал он.
По словам Алейника, Белоруссия никогда не была и не будет заинтересована в обострении ситуации с сопредельными странами. "Мы в свое время выдвигали инициативу по созданию "пояса добрососедства", и мы привержены добрососедской политике, о которой неоднократно говорил и наш президент Александр Григорьевич Лукашенко", - отметил глава МИД.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине
.