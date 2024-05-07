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В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом - РИА Новости, 07.05.2024
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07:49 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944287512.html
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом
Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:49
2024-05-07T07:49
в мире
белоруссия
украина
сергей алейник
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Безусловно, определенные каналы коммуникации с западными странами сохраняются, и мы, естественно, используем эти каналы для доведения в том числе наших озабоченностей", - сказал он. По словам Алейника, Белоруссия никогда не была и не будет заинтересована в обострении ситуации с сопредельными странами. "Мы в свое время выдвигали инициативу по созданию "пояса добрососедства", и мы привержены добрососедской политике, о которой неоднократно говорил и наш президент Александр Григорьевич Лукашенко", - отметил глава МИД. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944282806.html
https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html
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в мире, белоруссия, украина, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Украина, Сергей Алейник
В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом

Глава МИД Белоруссии Алейник: Минск сохраняет каналы коммуникации с Западом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Безусловно, определенные каналы коммуникации с западными странами сохраняются, и мы, естественно, используем эти каналы для доведения в том числе наших озабоченностей", - сказал он.
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По словам Алейника, Белоруссия никогда не была и не будет заинтересована в обострении ситуации с сопредельными странами. "Мы в свое время выдвигали инициативу по созданию "пояса добрососедства", и мы привержены добрососедской политике, о которой неоднократно говорил и наш президент Александр Григорьевич Лукашенко", - отметил глава МИД.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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