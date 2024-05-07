https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944287512.html

В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом

В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом - РИА Новости, 07.05.2024

В Белоруссии сообщили, что сохранили каналы коммуникации с Западом

Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:49

2024-05-07T07:49

2024-05-07T07:49

в мире

белоруссия

украина

сергей алейник

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохранила каналы коммуникации с Западом и использует их для доведения своих озабоченностей, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Безусловно, определенные каналы коммуникации с западными странами сохраняются, и мы, естественно, используем эти каналы для доведения в том числе наших озабоченностей", - сказал он. По словам Алейника, Белоруссия никогда не была и не будет заинтересована в обострении ситуации с сопредельными странами. "Мы в свое время выдвигали инициативу по созданию "пояса добрососедства", и мы привержены добрососедской политике, о которой неоднократно говорил и наш президент Александр Григорьевич Лукашенко", - отметил глава МИД. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944282806.html

https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html

белоруссия

украина

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в мире, белоруссия, украина, сергей алейник