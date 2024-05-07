https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944284002.html
МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада
МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада - РИА Новости, 07.05.2024
МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада
Белоруссия и Россия обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада, Минск в состоянии обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:40
2024-05-07T06:40
2024-05-07T06:40
украина
белоруссия
россия
сергей алейник
эммануэль макрон
сергей шойгу
вооруженные силы сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада, Минск в состоянии обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Риторика сегодня весьма и весьма активна, и она весьма и весьма враждебна. К сожалению. Какие будут действия - покажет время", - сказал он. По словам Алейника, "та военная активность, которую мы сегодня наблюдаем, не может не вызывать озабоченность ни у Беларуси, ни у России". "Но, с другой стороны, мы об этом говорили и говорим, что мы в состоянии обеспечить свою обороноспособность, свою безопасность и защитить нашу страну", - отметил глава МИД Белоруссии. Он напомнил, что на Всебелорусском народном собрании в конце апреля были приняты концепция национальной безопасности и военная доктрина Белоруссии. Алейник отметил, что в этих документах четко прописана возможность и способность Белоруссии "обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами", включая союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942226351.html
https://ria.ru/20230921/belorussiya-1897696622.html
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украина, белоруссия, россия, сергей алейник, эммануэль макрон, сергей шойгу, вооруженные силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Вооруженные силы США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада
МИД Белоруссии: Минск и Москва обеспокоены враждебной риторикой Запада
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада, Минск в состоянии обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Риторика сегодня весьма и весьма активна, и она весьма и весьма враждебна. К сожалению. Какие будут действия - покажет время", - сказал он.
По словам Алейника, "та военная активность, которую мы сегодня наблюдаем, не может не вызывать озабоченность ни у Беларуси, ни у России".
"Но, с другой стороны, мы об этом говорили и говорим, что мы в состоянии обеспечить свою обороноспособность, свою безопасность и защитить нашу страну", - отметил глава МИД Белоруссии.
Он напомнил, что на Всебелорусском народном собрании в конце апреля были приняты концепция национальной безопасности и военная доктрина Белоруссии. Алейник отметил, что в этих документах четко прописана возможность и способность Белоруссии "обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами", включая союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США
в конфликте на Украине
. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев
потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон
"не может позволить Украине пасть".
Президент Франции Эммануэль Макрон
в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе
обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве
тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню
, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина
заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.