https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944284002.html

МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада

МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада - РИА Новости, 07.05.2024

МИД Белоруссии выразил беспокойство из-за враждебной риторики Запада

Белоруссия и Россия обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада, Минск в состоянии обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:40

2024-05-07T06:40

2024-05-07T06:40

украина

белоруссия

россия

сергей алейник

эммануэль макрон

сергей шойгу

вооруженные силы сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада, Минск в состоянии обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Риторика сегодня весьма и весьма активна, и она весьма и весьма враждебна. К сожалению. Какие будут действия - покажет время", - сказал он. По словам Алейника, "та военная активность, которую мы сегодня наблюдаем, не может не вызывать озабоченность ни у Беларуси, ни у России". "Но, с другой стороны, мы об этом говорили и говорим, что мы в состоянии обеспечить свою обороноспособность, свою безопасность и защитить нашу страну", - отметил глава МИД Белоруссии. Он напомнил, что на Всебелорусском народном собрании в конце апреля были приняты концепция национальной безопасности и военная доктрина Белоруссии. Алейник отметил, что в этих документах четко прописана возможность и способность Белоруссии "обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами", включая союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942226351.html

https://ria.ru/20230921/belorussiya-1897696622.html

https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942041392.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, белоруссия, россия, сергей алейник, эммануэль макрон, сергей шойгу, вооруженные силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)