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В Белоруссии отметили наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике - РИА Новости, 07.05.2024
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06:08 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944282806.html
В Белоруссии отметили наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике
В Белоруссии отметили наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии отметили наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике
Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:08
2024-05-07T06:08
в мире
польша
белоруссия
прибалтика
сергей алейник
александр лукашенко
виктор хренин
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Мы видим совершенно очевидную милитаризацию нашего приграничного пространства. Мы видим наращивание военных потенциалов, наступательных военных потенциалов, как со стороны Польши, так и со стороны Прибалтики", - сказал он. По словам главы МИД, Белоруссия "с озабоченностью отслеживает эти процессы и принимает адекватные меры реагирования, нацеленные на обеспечение защиты суверенитета, независимости и поддержания соответствующей обороноспособности нашего государства". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток. Глава минобороны Виктор Хренин отметил повышенную агрессивность Польши и прибалтийских стран к Белоруссии.
https://ria.ru/20240506/nato-1944042163.html
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в мире, польша, белоруссия, прибалтика, сергей алейник, александр лукашенко, виктор хренин
В мире, Польша, Белоруссия, Прибалтика, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, Виктор Хренин
В Белоруссии отметили наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике

МИД Белоруссии: Минск видит рост военного потенциала в Польше и Прибалтике

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве
Американские танки Абрамс армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«
"Мы видим совершенно очевидную милитаризацию нашего приграничного пространства. Мы видим наращивание военных потенциалов, наступательных военных потенциалов, как со стороны Польши, так и со стороны Прибалтики", - сказал он.
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По словам главы МИД, Белоруссия "с озабоченностью отслеживает эти процессы и принимает адекватные меры реагирования, нацеленные на обеспечение защиты суверенитета, независимости и поддержания соответствующей обороноспособности нашего государства".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики отдали свои территории для их полного уничтожения и создания там опорных пунктов для атаки на восток. Глава минобороны Виктор Хренин отметил повышенную агрессивность Польши и прибалтийских стран к Белоруссии.
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В миреПольшаБелоруссияПрибалтикаСергей АлейникАлександр ЛукашенкоВиктор Хренин
 
 
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