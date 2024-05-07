https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944277222.html

В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы

В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы - РИА Новости, 07.05.2024

В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы

Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:05

2024-05-07T03:05

2024-05-07T03:05

в мире

белоруссия

минск

сергей алейник

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Что касается попыток вмешательства, конечно, мы ожидаем этого вмешательства, мы его чувствовали на протяжении всех без исключения электоральных компаний, которые проводились в последние десятилетия в Республике Беларусь", - сказал он. По словам главы МИД, в Белоруссии прекрасно видят "ту риторику, которая используется странами Запада, те большие санкционные пакеты, которые применяются в отношении нашей страны". Он отметил, что на сегодняшний день было принято 3700 санкций против республики. "Мы видим эту милитаризацию сопредельного пограничного пространства, военную активность, желание и стремление многих стран приобрести наступательные виды вооружений. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в покое нас не оставят", - сказал Алейник. Он заверил, что Белоруссия спокойно и достойно пройдет период президентских выборов. "Мы будем совершенно четко противостоять всем этим попыткам вмешательства в наши внутренние дела. Надеемся, что эта линия будет поддержана большинством стран международного сообщества. Когда я говорю об этом, я имею в виду действительно глобальное большинство стран, которые сегодня выступают за более справедливый миропорядок, за справедливый характер международных отношений, за невмешательство во внутренние дела суверенных государств, за равноправие государств. Я думаю, что это та основа, на которой мы будем двигаться вперед и дальше в нашем развитии", - отметил глава МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

https://ria.ru/20240306/zapad-1931401186.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, сергей алейник