Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944277222.html
В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы
В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы
Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T03:05
2024-05-07T03:05
в мире
белоруссия
минск
сергей алейник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a580c326130be5724c062ccdc699ef8.jpg
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Что касается попыток вмешательства, конечно, мы ожидаем этого вмешательства, мы его чувствовали на протяжении всех без исключения электоральных компаний, которые проводились в последние десятилетия в Республике Беларусь", - сказал он. По словам главы МИД, в Белоруссии прекрасно видят "ту риторику, которая используется странами Запада, те большие санкционные пакеты, которые применяются в отношении нашей страны". Он отметил, что на сегодняшний день было принято 3700 санкций против республики. "Мы видим эту милитаризацию сопредельного пограничного пространства, военную активность, желание и стремление многих стран приобрести наступательные виды вооружений. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в покое нас не оставят", - сказал Алейник. Он заверил, что Белоруссия спокойно и достойно пройдет период президентских выборов. "Мы будем совершенно четко противостоять всем этим попыткам вмешательства в наши внутренние дела. Надеемся, что эта линия будет поддержана большинством стран международного сообщества. Когда я говорю об этом, я имею в виду действительно глобальное большинство стран, которые сегодня выступают за более справедливый миропорядок, за справедливый характер международных отношений, за невмешательство во внутренние дела суверенных государств, за равноправие государств. Я думаю, что это та основа, на которой мы будем двигаться вперед и дальше в нашем развитии", - отметил глава МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html
https://ria.ru/20240306/zapad-1931401186.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40cdd0b07214d05d26639cbe023c4299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Минск, Сергей Алейник
В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы

Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад попытается вмешаться в выборы в 2025 году

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
«
"Что касается попыток вмешательства, конечно, мы ожидаем этого вмешательства, мы его чувствовали на протяжении всех без исключения электоральных компаний, которые проводились в последние десятилетия в Республике Беларусь", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
25 февраля, 11:32
По словам главы МИД, в Белоруссии прекрасно видят "ту риторику, которая используется странами Запада, те большие санкционные пакеты, которые применяются в отношении нашей страны". Он отметил, что на сегодняшний день было принято 3700 санкций против республики.
"Мы видим эту милитаризацию сопредельного пограничного пространства, военную активность, желание и стремление многих стран приобрести наступательные виды вооружений. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в покое нас не оставят", - сказал Алейник.
Он заверил, что Белоруссия спокойно и достойно пройдет период президентских выборов.
"Мы будем совершенно четко противостоять всем этим попыткам вмешательства в наши внутренние дела. Надеемся, что эта линия будет поддержана большинством стран международного сообщества. Когда я говорю об этом, я имею в виду действительно глобальное большинство стран, которые сегодня выступают за более справедливый миропорядок, за справедливый характер международных отношений, за невмешательство во внутренние дела суверенных государств, за равноправие государств. Я думаю, что это та основа, на которой мы будем двигаться вперед и дальше в нашем развитии", - отметил глава МИД Белоруссии.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
МИД Белоруссии отметил "отдельные признаки отрезвления" у стран Запада
6 марта, 11:06
 
В миреБелоруссияМинскСергей Алейник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала