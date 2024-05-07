https://ria.ru/20240507/bashkiriya-1944310838.html

Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии

Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии - РИА Новости, 07.05.2024

Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии

Советский суд Уфы перенес на среду избрание меры пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого задержали по подозрению в получении РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:33

2024-05-07T10:33

2024-05-07T10:41

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 7 мая – РИА Новости. Советский суд Уфы перенес на среду избрание меры пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого задержали по подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-перевозчика, сообщили РИА Новости в суде. Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову. "Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову на завтра, в среду", - сказал собеседник агентства. В суде ранее заявили РИА Новости, что заседание пройдет сегодня. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан