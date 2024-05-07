https://ria.ru/20240507/bashkiriya-1944310838.html
Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии
Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии - РИА Новости, 07.05.2024
Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии
Советский суд Уфы перенес на среду избрание меры пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого задержали по подозрению в получении РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:33
2024-05-07T10:33
2024-05-07T10:41
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Советский суд Уфы перенес на среду избрание меры пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого задержали по подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-перевозчика, сообщили РИА Новости в суде. Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову. "Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову на завтра, в среду", - сказал собеседник агентства. В суде ранее заявили РИА Новости, что заседание пройдет сегодня. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Суд перенес избрание меры пресечения экс-министру транспорта Башкирии
Суд в Уфе перенес на 8 мая избрание меры пресечения экс-главе Минтранса Башкирии
УФА, 7 мая – РИА Новости. Советский суд Уфы перенес на среду избрание меры пресечения экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого задержали по подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-перевозчика, сообщили РИА Новости в суде.
Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову.
"Суд перенес избрание меры пресечения Клебанову на завтра, в среду", - сказал собеседник агентства.
В суде ранее заявили РИА Новости, что заседание пройдет сегодня.
СК
РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.
Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.