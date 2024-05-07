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Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии
Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии - РИА Новости, 07.05.2024
Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии
Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии Александру Клебанову, задержанному за взятки, сегодня изберут в Советском райсуде Уфы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:49
2024-05-07T09:49
2024-05-07T09:49
происшествия
жкх
уфа
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии Александру Клебанову, задержанному за взятки, сегодня изберут в Советском райсуде Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Сегодня суд изберет меру пресечения Клебанову", - сказали в пресс-службе Советского районного суда. О задержании министра стало известно от пресс-службы главы Башкирии - правоохранители заподозрили чиновника в получении взятки. Сумма взятки при этом не уточнялась. После этого глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова и заявил, что в его команде нет места для казнокрадов и взяточников. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240507/klebanov-1944289141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, уфа, радий хабиров, республика башкортостан
Происшествия, ЖКХ, Уфа, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии
Суд в Уфе во вторник изберет меру пресечения экс-министру транспорта Клебанову