https://ria.ru/20240507/bashkiriya-1944303229.html

Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии

Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии - РИА Новости, 07.05.2024

Суд в Уфе изберет меру пресечения экс-главе Минтранса Башкирии

Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии Александру Клебанову, задержанному за взятки, сегодня изберут в Советском райсуде Уфы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:49

2024-05-07T09:49

2024-05-07T09:49

происшествия

жкх

уфа

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 7 мая – РИА Новости. Меру пресечения экс-министру транспорта Башкирии Александру Клебанову, задержанному за взятки, сегодня изберут в Советском райсуде Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Сегодня суд изберет меру пресечения Клебанову", - сказали в пресс-службе Советского районного суда. О задержании министра стало известно от пресс-службы главы Башкирии - правоохранители заподозрили чиновника в получении взятки. Сумма взятки при этом не уточнялась. После этого глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова и заявил, что в его команде нет места для казнокрадов и взяточников. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20240507/klebanov-1944289141.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, уфа, радий хабиров, республика башкортостан