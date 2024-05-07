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Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
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17:38 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/banki-1944480609.html
Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках, сообщил источник
Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках, сообщил источник
Граждане РФ стали чаще обращаться в частные банки Турции для открытия счёта, случаи отказа имеются, но они не носят массовый характер, при этом всё ещё... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:38
2024-05-07T17:38
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
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АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Граждане РФ стали чаще обращаться в частные банки Турции для открытия счёта, случаи отказа имеются, но они не носят массовый характер, при этом всё ещё присутствует проблема с переводами из РФ, сообщил РИА Новости источник в одной из частных финансовых организаций в Анкаре. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "Обращения (от граждан РФ - ред.) в последнее время участились. Не могу назвать точную причину этой тенденции. Все они (обращения - ред.) направляются в головной офис", - сообщил собеседник агентства. По его словам, случаи отказа гражданам РФ в открытии банковского счёта в основном связаны с проблемами в запрашиваемых финансовой организацией документах. Собеседник агентства также добавил, что каких-либо кардинальных перемен в решении проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока нет. "Нет, изменений нет. Ограничения остаются", - сказал он. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, владимир путин
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Владимир Путин
Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках, сообщил источник

Россияне стали чаще обращаться в турецкие частные банки для открытия счета

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Граждане РФ стали чаще обращаться в частные банки Турции для открытия счёта, случаи отказа имеются, но они не носят массовый характер, при этом всё ещё присутствует проблема с переводами из РФ, сообщил РИА Новости источник в одной из частных финансовых организаций в Анкаре.
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов.
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"Обращения (от граждан РФ - ред.) в последнее время участились. Не могу назвать точную причину этой тенденции. Все они (обращения - ред.) направляются в головной офис", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, случаи отказа гражданам РФ в открытии банковского счёта в основном связаны с проблемами в запрашиваемых финансовой организацией документах.
Собеседник агентства также добавил, что каких-либо кардинальных перемен в решении проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока нет.
"Нет, изменений нет. Ограничения остаются", - сказал он.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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