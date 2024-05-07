Рейтинг@Mail.ru
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/avstriya-1944496978.html
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО - РИА Новости, 07.05.2024
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО
Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:30
2024-05-07T18:30
в мире
австрия
нато
александер шалленберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851700541_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9eee50fb3b8f1ccf050e420f4d3d40d3.jpg
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова приводит официальный портал парламента. Отмечается, что недавнее сообщение в СМИ о письме в адрес НАТО, в числе авторов которого есть и представители Австрии, породило вопросы о сближении страны с НАТО. "У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг. По его словам, у Австрии вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией есть намерение обмениваться информацией с альянсом и сделать нейтральные государства заметными. "Мы не хотим быть забытыми", - пояснил министр. Ранее австрийская газета die Presse сообщила, что Австрия, а также Ирландия, Мальта и Швейцария намерены усилить свое взаимоотношение с НАТО. Об этом заявили дипломаты этих государств в своем письме, направленном в адрес Альянса в декабре прошлого года. Газета уточняет, что письмо имеется в ее распоряжении. По данным издания, представители этих государств делают конкретные предложения о том, как можно было бы развивать сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях, чтобы повысить "оперативную совместимость" (так как военные системы должны быть согласованы друг с другом, а стандарты здесь устанавливает НАТО) до "привилегированного доступа к документам и информации".
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851700541_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_2c58443480e06eae680b8875c6c9ffce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, нато, александер шалленберг
В мире, Австрия, НАТО, Александер Шалленберг
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО

Шалленберг: у Австрии нет намерения вступать в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександер Шалленберг
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александер Шалленберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова приводит официальный портал парламента.
Отмечается, что недавнее сообщение в СМИ о письме в адрес НАТО, в числе авторов которого есть и представители Австрии, породило вопросы о сближении страны с НАТО. "У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России
6 апреля, 09:21
По его словам, у Австрии вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией есть намерение обмениваться информацией с альянсом и сделать нейтральные государства заметными. "Мы не хотим быть забытыми", - пояснил министр.
Ранее австрийская газета die Presse сообщила, что Австрия, а также Ирландия, Мальта и Швейцария намерены усилить свое взаимоотношение с НАТО. Об этом заявили дипломаты этих государств в своем письме, направленном в адрес Альянса в декабре прошлого года. Газета уточняет, что письмо имеется в ее распоряжении. По данным издания, представители этих государств делают конкретные предложения о том, как можно было бы развивать сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях, чтобы повысить "оперативную совместимость" (так как военные системы должны быть согласованы друг с другом, а стандарты здесь устанавливает НАТО) до "привилегированного доступа к документам и информации".
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета
9 апреля, 18:12
 
В миреАвстрияНАТОАлександер Шалленберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала