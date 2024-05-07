https://ria.ru/20240507/avstriya-1944496978.html
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО - РИА Новости, 07.05.2024
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО
Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:30
2024-05-07T18:30
2024-05-07T18:30
в мире
австрия
нато
александер шалленберг
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ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова приводит официальный портал парламента. Отмечается, что недавнее сообщение в СМИ о письме в адрес НАТО, в числе авторов которого есть и представители Австрии, породило вопросы о сближении страны с НАТО. "У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг. По его словам, у Австрии вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией есть намерение обмениваться информацией с альянсом и сделать нейтральные государства заметными. "Мы не хотим быть забытыми", - пояснил министр. Ранее австрийская газета die Presse сообщила, что Австрия, а также Ирландия, Мальта и Швейцария намерены усилить свое взаимоотношение с НАТО. Об этом заявили дипломаты этих государств в своем письме, направленном в адрес Альянса в декабре прошлого года. Газета уточняет, что письмо имеется в ее распоряжении. По данным издания, представители этих государств делают конкретные предложения о том, как можно было бы развивать сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях, чтобы повысить "оперативную совместимость" (так как военные системы должны быть согласованы друг с другом, а стандарты здесь устанавливает НАТО) до "привилегированного доступа к документам и информации".
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, нато, александер шалленберг
В мире, Австрия, НАТО, Александер Шалленберг
В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО
Шалленберг: у Австрии нет намерения вступать в НАТО
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова приводит официальный портал парламента.
Отмечается, что недавнее сообщение в СМИ о письме в адрес НАТО, в числе авторов которого есть и представители Австрии, породило вопросы о сближении страны с НАТО. "У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг.
По его словам, у Австрии вместе с Ирландией
, Мальтой
и Швейцарией
есть намерение обмениваться информацией с альянсом и сделать нейтральные государства заметными. "Мы не хотим быть забытыми", - пояснил министр.
Ранее австрийская газета die Presse сообщила, что Австрия, а также Ирландия, Мальта и Швейцария намерены усилить свое взаимоотношение с НАТО. Об этом заявили дипломаты этих государств в своем письме, направленном в адрес Альянса в декабре прошлого года. Газета уточняет, что письмо имеется в ее распоряжении. По данным издания, представители этих государств делают конкретные предложения о том, как можно было бы развивать сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях, чтобы повысить "оперативную совместимость" (так как военные системы должны быть согласованы друг с другом, а стандарты здесь устанавливает НАТО) до "привилегированного доступа к документам и информации".