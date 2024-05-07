https://ria.ru/20240507/avstriya-1944496978.html

В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО

В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО - РИА Новости, 07.05.2024

В Вене утверждают, что Австрия не планирует вступать в НАТО

Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:30

2024-05-07T18:30

2024-05-07T18:30

в мире

австрия

нато

александер шалленберг

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ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Австрия не планирует вступать в НАТО, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, выступая во вторник в Национальном совете (парламенте) Австрии, его слова приводит официальный портал парламента. Отмечается, что недавнее сообщение в СМИ о письме в адрес НАТО, в числе авторов которого есть и представители Австрии, породило вопросы о сближении страны с НАТО. "У нас нет намерения вступать туда", - заявил Шалленберг. По его словам, у Австрии вместе с Ирландией, Мальтой и Швейцарией есть намерение обмениваться информацией с альянсом и сделать нейтральные государства заметными. "Мы не хотим быть забытыми", - пояснил министр. Ранее австрийская газета die Presse сообщила, что Австрия, а также Ирландия, Мальта и Швейцария намерены усилить свое взаимоотношение с НАТО. Об этом заявили дипломаты этих государств в своем письме, направленном в адрес Альянса в декабре прошлого года. Газета уточняет, что письмо имеется в ее распоряжении. По данным издания, представители этих государств делают конкретные предложения о том, как можно было бы развивать сотрудничество: от возможности участвовать в дополнительных совместных учениях, чтобы повысить "оперативную совместимость" (так как военные системы должны быть согласованы друг с другом, а стандарты здесь устанавливает НАТО) до "привилегированного доступа к документам и информации".

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html

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австрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, нато, александер шалленберг