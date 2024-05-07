https://ria.ru/20240507/avdeevka-1944427074.html

В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой

В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой - РИА Новости, 07.05.2024

В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой

Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком, по данному маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса "малого класса",... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

ясиноватая

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929568506_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b9a69f6b487ee7d5a3fd40a7020227b4.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком, по данному маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса "малого класса", сообщает министерство транспорта ДНР в Telegram-канале. "По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина для жителей Авдеевки организовано автобусное сообщение. Руководством Министерства транспорта совместно с представителями ГУП ДНР "Донбасская транспортная компания" и жителями освобожденного города был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка – Ясиноватая – Макеевка - Донецк", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящее время на этом маршруте работают два автобуса малого класса. Движение осуществляется пока в тестовом режиме, чтобы определиться с расписанием в зависимости от пассажиропотока. При этом, подчеркнули в региональном минстрансе, въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен. Второго мая глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", заявлял, что на ближайшей неделе планируется запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html

https://ria.ru/20240411/avdeevka-1939087695.html

авдеевка

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, ясиноватая, россия