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В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой - РИА Новости, 07.05.2024
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15:06 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/avdeevka-1944427074.html
В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой
В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой - РИА Новости, 07.05.2024
В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой
Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком, по данному маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса "малого класса",... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:06
2024-05-07T15:06
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
ясиноватая
россия
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком, по данному маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса "малого класса", сообщает министерство транспорта ДНР в Telegram-канале. "По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина для жителей Авдеевки организовано автобусное сообщение. Руководством Министерства транспорта совместно с представителями ГУП ДНР "Донбасская транспортная компания" и жителями освобожденного города был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка – Ясиноватая – Макеевка - Донецк", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящее время на этом маршруте работают два автобуса малого класса. Движение осуществляется пока в тестовом режиме, чтобы определиться с расписанием в зависимости от пассажиропотока. При этом, подчеркнули в региональном минстрансе, въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен. Второго мая глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", заявлял, что на ближайшей неделе планируется запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, ясиноватая, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ясиноватая, Россия
В ДНР запустили автобусное сообщение с Авдеевкой

В ДНР запустили автобусы из Авдеевки в Ясиноватую, Макеевку и Донецк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУказатель к Авдеевке
Указатель к Авдеевке - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Указатель к Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Налажено автобусное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой, Макеевкой и Донецком, по данному маршруту в тестовом режиме запущено два автобуса "малого класса", сообщает министерство транспорта ДНР в Telegram-канале.
"По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина для жителей Авдеевки организовано автобусное сообщение. Руководством Министерства транспорта совместно с представителями ГУП ДНР "Донбасская транспортная компания" и жителями освобожденного города был проработан маршрут и график движения автобусного маршрута, который обеспечит транспортное сообщение Авдеевка – Ясиноватая – Макеевка - Донецк", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в настоящее время на этом маршруте работают два автобуса малого класса. Движение осуществляется пока в тестовом режиме, чтобы определиться с расписанием в зависимости от пассажиропотока. При этом, подчеркнули в региональном минстрансе, въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен.
Второго мая глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", заявлял, что на ближайшей неделе планируется запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯсиноватаяРоссия
 
 
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