Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: более 40 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, погибли восемь человек и 45 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 6 мая по девяти муниципалитетам было выпущено 37 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 45 беспилотников, включая сброс девяти боеприпасов с дронов. По Борисовскому району глава региона не привел количество украинских беспилотников, указывая, что их было несколько. В понедельник погибли восемь мирных жителей, 45 ранены, в том числе четыре ребенка. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 41 частном доме, 10 транспортных средствах, четырех объектах связи и двух сельскохозяйственных предприятиях.
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"В городе Белгороде в результате падения дрона-камикадзе пострадавших нет, повреждена кровля гаража. В Белгородском районе в селе Никольское в результате прямого попадания в летнюю кухню частного домовладения погиб мирный житель. Осколками снаряда ранило 8-летнюю девочку. Бригадой скорой ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу, где после проведенного обследования ее отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Белгородском районе села Щетиновка и Устинка были обстреляны в сумме девятью снарядами. Девятнадцать украинских беспилотников атаковали села Щетиновка, Отрадное, Ближнее, Чайки, Петровка, Черемошное, Соломино, Пушкарное, Новая Деревня, Бессоновка, хутор Березово, поселок Октябрьский и Дубовское сельское поселение. В Щетиновке в результате детонации дрона пострадал участник территориальной самообороны.
В Борисовском районе, как уточнил глава области, несколько дронов-камикадзе атаковали на участке автодороги у села Берёзовка автомобили. В результате погибли семь мирных жителей, 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Также дронами были атакованы села Грузское, Богун-Городок и Цаповка. В Валуйском городском округе села Старый Хутор и Новопетровка подверглись атакам с помощью двух беспилотников.
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"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, по окраине хутора Плотвянка – два артиллерийских снаряда… В Грайворонском городском округе в селах Мокрая Орловка и Пороз с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено два минометных снаряда. Также под минометный обстрел попала окраина села Репяховка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил губернатор
По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью двух FPV-дронов, также по селу выпущено 16 минометных снарядов. Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью двух FPV-дронов, в результате детонации пострадала мирная жительница. Атаки дронов были зафиксированы селах Новая Таволжанка, Вознесеновка и поселке Красное. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, силами территориальной самообороны уничтожен FPV-дрон. Обошлось без последствий на земле. В Яковлевском городском округе системой ПВО сбито три беспилотника самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.