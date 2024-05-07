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Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 07.05.2024
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14:49 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ataki-1944422682.html
Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 07.05.2024
Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, погибли восемь человек и 45 пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:49
2024-05-07T14:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, погибли восемь человек и 45 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 6 мая по девяти муниципалитетам было выпущено 37 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 45 беспилотников, включая сброс девяти боеприпасов с дронов. По Борисовскому району глава региона не привел количество украинских беспилотников, указывая, что их было несколько. В понедельник погибли восемь мирных жителей, 45 ранены, в том числе четыре ребенка. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 41 частном доме, 10 транспортных средствах, четырех объектах связи и двух сельскохозяйственных предприятиях. "В городе Белгороде в результате падения дрона-камикадзе пострадавших нет, повреждена кровля гаража. В Белгородском районе в селе Никольское в результате прямого попадания в летнюю кухню частного домовладения погиб мирный житель. Осколками снаряда ранило 8-летнюю девочку. Бригадой скорой ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу, где после проведенного обследования ее отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, в Белгородском районе села Щетиновка и Устинка были обстреляны в сумме девятью снарядами. Девятнадцать украинских беспилотников атаковали села Щетиновка, Отрадное, Ближнее, Чайки, Петровка, Черемошное, Соломино, Пушкарное, Новая Деревня, Бессоновка, хутор Березово, поселок Октябрьский и Дубовское сельское поселение. В Щетиновке в результате детонации дрона пострадал участник территориальной самообороны. В Борисовском районе, как уточнил глава области, несколько дронов-камикадзе атаковали на участке автодороги у села Берёзовка автомобили. В результате погибли семь мирных жителей, 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Также дронами были атакованы села Грузское, Богун-Городок и Цаповка. В Валуйском городском округе села Старый Хутор и Новопетровка подверглись атакам с помощью двух беспилотников. "В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, по окраине хутора Плотвянка – два артиллерийских снаряда… В Грайворонском городском округе в селах Мокрая Орловка и Пороз с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено два минометных снаряда. Также под минометный обстрел попала окраина села Репяховка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил губернатор По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью двух FPV-дронов, также по селу выпущено 16 минометных снарядов. Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью двух FPV-дронов, в результате детонации пострадала мирная жительница. Атаки дронов были зафиксированы селах Новая Таволжанка, Вознесеновка и поселке Красное. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, силами территориальной самообороны уничтожен FPV-дрон. Обошлось без последствий на земле. В Яковлевском городском округе системой ПВО сбито три беспилотника самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: более 40 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Более 40 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, погибли восемь человек и 45 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 6 мая по девяти муниципалитетам было выпущено 37 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 45 беспилотников, включая сброс девяти боеприпасов с дронов. По Борисовскому району глава региона не привел количество украинских беспилотников, указывая, что их было несколько. В понедельник погибли восемь мирных жителей, 45 ранены, в том числе четыре ребенка. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 41 частном доме, 10 транспортных средствах, четырех объектах связи и двух сельскохозяйственных предприятиях.
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"В городе Белгороде в результате падения дрона-камикадзе пострадавших нет, повреждена кровля гаража. В Белгородском районе в селе Никольское в результате прямого попадания в летнюю кухню частного домовладения погиб мирный житель. Осколками снаряда ранило 8-летнюю девочку. Бригадой скорой ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу, где после проведенного обследования ее отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Белгородском районе села Щетиновка и Устинка были обстреляны в сумме девятью снарядами. Девятнадцать украинских беспилотников атаковали села Щетиновка, Отрадное, Ближнее, Чайки, Петровка, Черемошное, Соломино, Пушкарное, Новая Деревня, Бессоновка, хутор Березово, поселок Октябрьский и Дубовское сельское поселение. В Щетиновке в результате детонации дрона пострадал участник территориальной самообороны.
В Борисовском районе, как уточнил глава области, несколько дронов-камикадзе атаковали на участке автодороги у села Берёзовка автомобили. В результате погибли семь мирных жителей, 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Также дронами были атакованы села Грузское, Богун-Городок и Цаповка. В Валуйском городском округе села Старый Хутор и Новопетровка подверглись атакам с помощью двух беспилотников.
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"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, по окраине хутора Плотвянка – два артиллерийских снаряда… В Грайворонском городском округе в селах Мокрая Орловка и Пороз с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено два минометных снаряда. Также под минометный обстрел попала окраина села Репяховка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил губернатор
По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью двух FPV-дронов, также по селу выпущено 16 минометных снарядов. Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью двух FPV-дронов, в результате детонации пострадала мирная жительница. Атаки дронов были зафиксированы селах Новая Таволжанка, Вознесеновка и поселке Красное. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, силами территориальной самообороны уничтожен FPV-дрон. Обошлось без последствий на земле. В Яковлевском городском округе системой ПВО сбито три беспилотника самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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