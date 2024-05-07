https://ria.ru/20240507/astma-den-1944079078.html

Всемирный астма-день

Всемирный астма-день - РИА Новости, 07.05.2024

Всемирный астма-день

Ежегодно в первый вторник мая в мире отмечается Всемирный астма-день (World Asthma Day). Он проводится в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

справки

сша

россия

воз

международный астма-день

здоровье

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Ежегодно в первый вторник мая в мире отмечается Всемирный астма-день (World Asthma Day). Он проводится в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме (Global Initiative for Asthma, GINA). В 2024 году он будет отмечаться 7 мая.Международный астма-день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, его диагностике и лечении. История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали Рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995). Также была разработана программа "Глобальная инициатива по бронхиальной астме" (GINA) для развития взаимодействия между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями с целью распространения информации о подходах к лечению больных бронхиальной астмой, а также для того, чтобы обеспечить внедрение результатов научных исследований в стандарты лечения бронхиальной астмы. В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне (Испания) прошел первый Всемирный астма-день, инициатива его проведения была поддержана 35 странами. Со временем Всемирный астма-день получил поддержку во всем мире и стал одним из самых важных мероприятий по информированию об астме и ее профилактике.В 2024 году тема Всемирного дня –"Образование в области астмы расширяет возможности". GINA подчеркивает необходимость предоставления людям с астмой соответствующего образования для управления своим заболеванием и определения того, когда следует обращаться за помощью. Медицинские работники призваны повышать свою осведомленность о продолжающейся предотвратимой заболеваемости и смертности от астмы, а также об опубликованных фактических данных по эффективному лечению астмы с целью предоставления надежной информации и оптимального лечения для пациентов. Бронхиальная астма (asthma bronchiale; греч. asthma - тяжелое дыхание, удушье) — аллергическое заболевание, характеризующееся повторными приступами одышки, вызванной диффузным нарушением бронхиальной проходимости, что связано с локализацией аллергической реакции в тканях бронхиального дерева.Это одно из основных неинфекционных заболеваний, которым страдают как дети, так и взрослые. Астма – наиболее распространенное хроническое заболевание среди детей. Приступы удушья возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться. В развитии астмы принимают участие внутренние (преимущественно генетические) и внешние факторы (аллергены, табачный дым, промышленная пыль, атмосферные загрязнения). Среди аллергенов – домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д. Также установлено, что риск возникновения астмы у детей в 2,5 раза выше, если болезнью страдает один из родителей, и в 6,6 раза выше, если болеют оба.Другие провоцирующие факторы включают в себя: холодный воздух, сильное эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, и физические нагрузки.Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.По информации GINA, астмой болеют 1-18% населения в разных странах.Заболевание поражает более 260 миллионов человек и является причиной более 450 тысяч смертей каждый год во всем мире, большинство из которых можно предотвратить. В России, по данным главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, распространенность бронхиальной астмы составляет 7% от общего числа населения. Среди детей и подростков распространенность бронхиальной астмы колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах страны.Основные причины возникновения астмы до конца неизвестны.Несмотря на то, что астму нельзя излечить, надлежащее ведение пациентов с помощью ингаляционных препаратов позволяет людям с астмой держать болезнь под контролем и вести нормальную, активную жизнь. Помимо применения лекарственных средств, важно избегать контактов с веществами, провоцирующими астму, – стимуляторами, раздражающими дыхательные пути и приводящими к их воспалению.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, россия, воз, международный астма-день, здоровье