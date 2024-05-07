Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 07.05.2024 (обновлено: 07:09 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/artilleriya-1944283775.html
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара - РИА Новости, 07.05.2024
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара
Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:35
2024-05-07T07:09
в мире
россия
харьковская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900523707_0:247:3054:1965_1920x0_80_0_0_012964a5ff5a591d752f6a0d3d598b9a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела гаубицы Д-30 по их укрытию, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения с позывным "Махачкала".По его словам, разведка передала данные о пехоте противника в укрытии. Российские бойцы нанесли первый удар из 122-миллиметрового оружия."Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали", – сказал собеседник агентства."Поразили цель, есть "трехсотые" (раненые – ред.), и сейчас еще ждем, "птичка" (беспилотник – ред.) висит, чтобы отработать по цели еще раз", – добавил он. По его словам, уцелевшие боевики выбежали из укрытия и бросились в лес. По ним открыли огонь из нескольких Д-30 с разных позиций. "Мы их гоняем по лесу, наносим удары, наносим поражение", – отметил командир.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940501089.html
https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900523707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf6f67421220e27c5d8e59d8a9e09c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область
В мире, Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара

Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после удара гаубицы Д-30

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела гаубицы Д-30 по их укрытию, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения с позывным "Махачкала".
По его словам, разведка передала данные о пехоте противника в укрытии. Российские бойцы нанесли первый удар из 122-миллиметрового оружия.
Харьков - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области
17 апреля, 07:32
"Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали", – сказал собеседник агентства.
"Поразили цель, есть "трехсотые" (раненые – ред.), и сейчас еще ждем, "птичка" (беспилотник – ред.) висит, чтобы отработать по цели еще раз", – добавил он.
По его словам, уцелевшие боевики выбежали из укрытия и бросились в лес. По ним открыли огонь из нескольких Д-30 с разных позиций.
"Мы их гоняем по лесу, наносим удары, наносим поражение", – отметил командир.
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области
22 апреля, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала