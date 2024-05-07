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Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара - РИА Новости, 07.05.2024
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара
Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:35
2024-05-07T06:35
2024-05-07T07:09
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела гаубицы Д-30 по их укрытию, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения с позывным "Махачкала".По его словам, разведка передала данные о пехоте противника в укрытии. Российские бойцы нанесли первый удар из 122-миллиметрового оружия."Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали", – сказал собеседник агентства."Поразили цель, есть "трехсотые" (раненые – ред.), и сейчас еще ждем, "птичка" (беспилотник – ред.) висит, чтобы отработать по цели еще раз", – добавил он. По его словам, уцелевшие боевики выбежали из укрытия и бросились в лес. По ним открыли огонь из нескольких Д-30 с разных позиций. "Мы их гоняем по лесу, наносим удары, наносим поражение", – отметил командир.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940501089.html
https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html
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в мире, россия, харьковская область
В мире, Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после первого удара
Артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ, уцелевших после удара гаубицы Д-30
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки прикрытия границы России разогнали по лесу в Харьковской области украинских боевиков, которые выжили после первого точного выстрела гаубицы Д-30 по их укрытию, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения с позывным "Махачкала".
По его словам, разведка передала данные о пехоте противника в укрытии. Российские бойцы нанесли первый удар из 122-миллиметрового оружия.
"Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали", – сказал собеседник агентства.
"Поразили цель, есть "трехсотые" (раненые – ред.), и сейчас еще ждем, "птичка" (беспилотник – ред.) висит, чтобы отработать по цели еще раз", – добавил он.
По его словам, уцелевшие боевики выбежали из укрытия и бросились в лес. По ним открыли огонь из нескольких Д-30 с разных позиций.
"Мы их гоняем по лесу, наносим удары, наносим поражение", – отметил командир.