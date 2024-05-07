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В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера - РИА Новости, 07.05.2024
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10:53 07.05.2024 (обновлено: 11:32 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/armeniya-1944316843.html
В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера
В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера - РИА Новости, 07.05.2024
В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера
Следственный комитет Армении (СК) возбудил уголовное дело после жалобы на пророссийского блогера Мики Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:53
2024-05-07T11:32
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении (СК) возбудил уголовное дело после жалобы на пророссийского блогера Мики Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном, сообщили в пресс-службе СК. Отмечается, что Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль". "В связи с полученным сообщением инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "самоуправство". Восканян признан потерпевшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В пресс-службе заявили, что в ходе следствия принимаются меры для выяснения обстоятельств происшествия, чтобы дать юридическую оценку действиям участников инцидента. Адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.
https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html
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ереван, армения, в мире
Ереван, Армения, В мире
В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера

СК Армении возбудил дело после жалобы на пророссийского блогера Бадаляна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении (СК) возбудил уголовное дело после жалобы на пророссийского блогера Мики Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном, сообщили в пресс-службе СК.
Отмечается, что Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль".
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"В связи с полученным сообщением инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "самоуправство". Восканян признан потерпевшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
В пресс-службе заявили, что в ходе следствия принимаются меры для выяснения обстоятельств происшествия, чтобы дать юридическую оценку действиям участников инцидента.
Адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.
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