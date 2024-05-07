https://ria.ru/20240507/armeniya-1944316843.html

В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера

В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера - РИА Новости, 07.05.2024

В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера

Следственный комитет Армении (СК) возбудил уголовное дело после жалобы на пророссийского блогера Мики Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:53

2024-05-07T10:53

2024-05-07T11:32

ереван

армения

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg

ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении (СК) возбудил уголовное дело после жалобы на пророссийского блогера Мики Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном, сообщили в пресс-службе СК. Отмечается, что Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль". "В связи с полученным сообщением инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "самоуправство". Восканян признан потерпевшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В пресс-службе заявили, что в ходе следствия принимаются меры для выяснения обстоятельств происшествия, чтобы дать юридическую оценку действиям участников инцидента. Адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.

https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html

https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1895106894.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, армения, в мире