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Антифашисты потребовали вразумить раввина Украины за благословение "Азова"* - РИА Новости, 07.05.2024
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07:11 07.05.2024 (обновлено: 07:33 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/antifashisty-1944285761.html
Антифашисты потребовали вразумить раввина Украины за благословение "Азова"*
Антифашисты потребовали вразумить раввина Украины за благословение "Азова"* - РИА Новости, 07.05.2024
Антифашисты потребовали вразумить раввина Украины за благословение "Азова"*
Израильское антифашистское движение обратилось в главный раввинат страны с просьбой "вразумить" главного раввина Украины Моше Асмана, который в один из самых... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:11
2024-05-07T07:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Израильское антифашистское движение обратилось в главный раввинат страны с просьбой "вразумить" главного раввина Украины Моше Асмана, который в один из самых траурных дней еврейского календаря, в День Катастрофы, записал видеообращение с благословением боевикам националистического батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), сообщил РИА Новости глава движения Дмитрий Трапиров. В Израиле 6 мая по случаю Дня Катастрофы и героизма европейских евреев почтили память 6 миллионов евреев, погибших в годы Холокоста. Накануне этой траурной даты главный раввин Украины Моше Асман записал видеопоздравление в связи 10-й годовщиной основания "Азова"*. Раввин, в частности, озвучил благословение на освобождение пленных и осужденных боевиков этого батальона. По словам Трапирова, антифашистское движение направило письмо главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой "использовать все свое влияние в религиозном мире в свете благословения раввина Украины Моше Асмана, посланного боевикам батальона "Азов"*, который следует крайней нацистской идеологии". "Это позор ... когда раввин благословляет бойцов с фашистской идеологией, чьими вдохновителями являются такие убийцы еврейского народа, как Бандера и Петлюра, а также соучастники немецких нацистов в годы Второй мировой войны. Мы просим сделать все возможное, чтобы вразумить этого раввина, так как не должно быть ситуаций, когда еврей, поддерживает неонацистов!" - говорится в письме.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240424/massaro-1941899955.html
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украина, израиль, россия
Украина, Израиль, Россия
Антифашисты потребовали вразумить раввина Украины за благословение "Азова"*

Антифашисты Израиля требуют вразумить раввина Украины за благословение "Азова"

© AP Photo / LibkosБоевики батальона "Азов"*
Боевики батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Libkos
Боевики батальона "Азов"*. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Израильское антифашистское движение обратилось в главный раввинат страны с просьбой "вразумить" главного раввина Украины Моше Асмана, который в один из самых траурных дней еврейского календаря, в День Катастрофы, записал видеообращение с благословением боевикам националистического батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), сообщил РИА Новости глава движения Дмитрий Трапиров.
В Израиле 6 мая по случаю Дня Катастрофы и героизма европейских евреев почтили память 6 миллионов евреев, погибших в годы Холокоста. Накануне этой траурной даты главный раввин Украины Моше Асман записал видеопоздравление в связи 10-й годовщиной основания "Азова"*. Раввин, в частности, озвучил благословение на освобождение пленных и осужденных боевиков этого батальона.
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По словам Трапирова, антифашистское движение направило письмо главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой "использовать все свое влияние в религиозном мире в свете благословения раввина Украины Моше Асмана, посланного боевикам батальона "Азов"*, который следует крайней нацистской идеологии".
"Это позор ... когда раввин благословляет бойцов с фашистской идеологией, чьими вдохновителями являются такие убийцы еврейского народа, как Бандера и Петлюра, а также соучастники немецких нацистов в годы Второй мировой войны. Мы просим сделать все возможное, чтобы вразумить этого раввина, так как не должно быть ситуаций, когда еврей, поддерживает неонацистов!" - говорится в письме.

* Запрещенная в России террористическая организация
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