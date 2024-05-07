Рейтинг@Mail.ru
Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 07.05.2024 (обновлено: 19:58 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/al-kassam-1944522092.html
Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы
Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы - РИА Новости, 07.05.2024
Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы
Заложница с гражданством США Джудит Вайнштейн скончалась от ран, полученных вследствие бомбардировки сектора Газа месяц назад, из-за невозможности оказать ей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:57
2024-05-07T19:58
в мире
израиль
сша
нью-йорк (город)
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заложница с гражданством США Джудит Вайнштейн скончалась от ран, полученных вследствие бомбардировки сектора Газа месяц назад, из-за невозможности оказать ей интенсивную медицинскую помощь, заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда, при том, что ранее поступали сообщения, в том числе от властей США, о ее гибели 7 октября. В декабре 2023 года губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о гибели Джудит Вайнштейн при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, на известие о гибели Джудит отреагировал президент США Джо Байден. Спикер бригад "Аль-Кассам" отметил, что оказание медпомощи заложнице оказалось невозможным, так как Израиль "разрушил больницы в секторе Газа, и они вышли из строя". Он также подчеркнул, что погибшая была серьезно ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но впоследствии получила медицинскую помощь "в больницах Сектора". "Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад. Она умерла недавно, так как не получила интенсивную медицинскую помощь в центрах ухода (за больными - ред.)", - говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале Абу Убейды. Ранее израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести" сообщала о гибели 73-летнего американца Гади Хаггая, который, по ее данным, находился в заложниках у ХАМАС. Организация отмечала, что Хаггаи с женой Джудит были похищены 7 октября 2023 года в ходе атаки ХАМАС на Израиль, он был в тот же день "критически" ранен. Тогда организация утверждала, что тело Гади остается в секторе Газа, а его жена находится в плену. Позднее издание Times of Israel со ссылкой на власти кибуца в Израиле сообщило, что Джудит якобы погибла еще 7 октября, а ее тело хранят в секторе Газа. В начале марта Абу Убейда заявлял, что число израильских заложников, погибших вследствие ударов Израиля по сектору Газа, может превысить 70. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
https://ria.ru/20231223/bayden-1917602178.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, нью-йорк (город), джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы

"Аль-Кассам": американская заложница Вайнштейн погибла от ран при бомбардировке

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заложница с гражданством США Джудит Вайнштейн скончалась от ран, полученных вследствие бомбардировки сектора Газа месяц назад, из-за невозможности оказать ей интенсивную медицинскую помощь, заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда, при том, что ранее поступали сообщения, в том числе от властей США, о ее гибели 7 октября.
В декабре 2023 года губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о гибели Джудит Вайнштейн при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, на известие о гибели Джудит отреагировал президент США Джо Байден.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
26 апреля, 08:00
Спикер бригад "Аль-Кассам" отметил, что оказание медпомощи заложнице оказалось невозможным, так как Израиль "разрушил больницы в секторе Газа, и они вышли из строя". Он также подчеркнул, что погибшая была серьезно ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но впоследствии получила медицинскую помощь "в больницах Сектора".
"Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад. Она умерла недавно, так как не получила интенсивную медицинскую помощь в центрах ухода (за больными - ред.)", - говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале Абу Убейды.
Ранее израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести" сообщала о гибели 73-летнего американца Гади Хаггая, который, по ее данным, находился в заложниках у ХАМАС. Организация отмечала, что Хаггаи с женой Джудит были похищены 7 октября 2023 года в ходе атаки ХАМАС на Израиль, он был в тот же день "критически" ранен. Тогда организация утверждала, что тело Гади остается в секторе Газа, а его жена находится в плену. Позднее издание Times of Israel со ссылкой на власти кибуца в Израиле сообщило, что Джудит якобы погибла еще 7 октября, а ее тело хранят в секторе Газа.
В начале марта Абу Убейда заявлял, что число израильских заложников, погибших вследствие ударов Израиля по сектору Газа, может превысить 70.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе
23 декабря 2023, 01:26
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреИзраильСШАНью-Йорк (город)Джо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала