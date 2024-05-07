https://ria.ru/20240507/al-kassam-1944522092.html

Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы

Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы - РИА Новости, 07.05.2024

Военное крыло ХАМАС рассказало о гибели американской заложницы

Заложница с гражданством США Джудит Вайнштейн скончалась от ран, полученных вследствие бомбардировки сектора Газа месяц назад, из-за невозможности оказать ей... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:57

2024-05-07T19:57

2024-05-07T19:58

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заложница с гражданством США Джудит Вайнштейн скончалась от ран, полученных вследствие бомбардировки сектора Газа месяц назад, из-за невозможности оказать ей интенсивную медицинскую помощь, заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда, при том, что ранее поступали сообщения, в том числе от властей США, о ее гибели 7 октября. В декабре 2023 года губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о гибели Джудит Вайнштейн при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, на известие о гибели Джудит отреагировал президент США Джо Байден. Спикер бригад "Аль-Кассам" отметил, что оказание медпомощи заложнице оказалось невозможным, так как Израиль "разрушил больницы в секторе Газа, и они вышли из строя". Он также подчеркнул, что погибшая была серьезно ранена во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но впоследствии получила медицинскую помощь "в больницах Сектора". "Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад. Она умерла недавно, так как не получила интенсивную медицинскую помощь в центрах ухода (за больными - ред.)", - говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале Абу Убейды. Ранее израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести" сообщала о гибели 73-летнего американца Гади Хаггая, который, по ее данным, находился в заложниках у ХАМАС. Организация отмечала, что Хаггаи с женой Джудит были похищены 7 октября 2023 года в ходе атаки ХАМАС на Израиль, он был в тот же день "критически" ранен. Тогда организация утверждала, что тело Гади остается в секторе Газа, а его жена находится в плену. Позднее издание Times of Israel со ссылкой на власти кибуца в Израиле сообщило, что Джудит якобы погибла еще 7 октября, а ее тело хранят в секторе Газа. В начале марта Абу Убейда заявлял, что число израильских заложников, погибших вследствие ударов Израиля по сектору Газа, может превысить 70. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20231223/bayden-1917602178.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, сша, нью-йорк (город), джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году