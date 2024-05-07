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В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.05.2024
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21:32 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html
В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины
В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.05.2024
В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины
Студенты Брюссельского свободного университета (БСУ) заняли одно из зданий учебного заведения в бельгийской столице, требуя незамедлительно остановить любое... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:32
2024-05-07T21:32
в мире
израиль
сша
европа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Студенты Брюссельского свободного университета (БСУ) заняли одно из зданий учебного заведения в бельгийской столице, требуя незамедлительно остановить любое сотрудничество с Израилем, администрация вуза приступила к переговорам с протестующими. В своем коммюнике протестующие призвали администрацию БСУ "отреагировать на геноцид в Газе и незамедлительно отказаться от любых форм сотрудничества с академическими учреждениями и организациями, которые участвуют в систематическом угнетении палестинского народа". Активисты заявили, что их акция носит бессрочный характер и проходит в знак солидарности с пропалестинскими действиями студентов в США и некоторых странах Европы. Администрация вуза также опубликовала коммюнике, в котором заявила, что проводит переговоры с протестующими. Там напомнили, что уже приняли некоторые меры в связи с ситуацией в Газе. В частности, было прекращено сотрудничество с Университетом Тель-Авива, внимательно изучаются различные совместные проекты с израильской стороной.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, европа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, брюссель
В мире, Израиль, США, Европа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Брюссель
В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины

Протестующие в Брюсселе потребовали прекратить сотрудничество с Израилем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Студенты Брюссельского свободного университета (БСУ) заняли одно из зданий учебного заведения в бельгийской столице, требуя незамедлительно остановить любое сотрудничество с Израилем, администрация вуза приступила к переговорам с протестующими.
В своем коммюнике протестующие призвали администрацию БСУ "отреагировать на геноцид в Газе и незамедлительно отказаться от любых форм сотрудничества с академическими учреждениями и организациями, которые участвуют в систематическом угнетении палестинского народа". Активисты заявили, что их акция носит бессрочный характер и проходит в знак солидарности с пропалестинскими действиями студентов в США и некоторых странах Европы.
Администрация вуза также опубликовала коммюнике, в котором заявила, что проводит переговоры с протестующими. Там напомнили, что уже приняли некоторые меры в связи с ситуацией в Газе. В частности, было прекращено сотрудничество с Университетом Тель-Авива, внимательно изучаются различные совместные проекты с израильской стороной.
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