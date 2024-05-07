https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html

В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины

В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.05.2024

В Брюсселе студенты провели акцию в поддержку Палестины

Студенты Брюссельского свободного университета (БСУ) заняли одно из зданий учебного заведения в бельгийской столице, требуя незамедлительно остановить любое... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:32

2024-05-07T21:32

2024-05-07T21:32

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Студенты Брюссельского свободного университета (БСУ) заняли одно из зданий учебного заведения в бельгийской столице, требуя незамедлительно остановить любое сотрудничество с Израилем, администрация вуза приступила к переговорам с протестующими. В своем коммюнике протестующие призвали администрацию БСУ "отреагировать на геноцид в Газе и незамедлительно отказаться от любых форм сотрудничества с академическими учреждениями и организациями, которые участвуют в систематическом угнетении палестинского народа". Активисты заявили, что их акция носит бессрочный характер и проходит в знак солидарности с пропалестинскими действиями студентов в США и некоторых странах Европы. Администрация вуза также опубликовала коммюнике, в котором заявила, что проводит переговоры с протестующими. Там напомнили, что уже приняли некоторые меры в связи с ситуацией в Газе. В частности, было прекращено сотрудничество с Университетом Тель-Авива, внимательно изучаются различные совместные проекты с израильской стороной.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, европа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, брюссель