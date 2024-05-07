https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944484140.html
В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов
В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов - РИА Новости, 07.05.2024
В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов
Группа студентов устроила акцию протеста в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, которую позднее разогнала полиция, сообщило... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:48
2024-05-07T17:48
2024-05-07T17:48
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа студентов устроила акцию протеста в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, которую позднее разогнала полиция, сообщило издание Bild. "Во вторник утром на "Театральном дворе" Свободного университета Берлина был сооружен лагерь (протестующих - ред.). Согласно полиции, было около 150 демонстрантов, первые из которых около 10 утра (11:00 мск) стали выкрикивать в общедоступной зоне антиизраильские лозунги "От реки до моря Палестина будет свободной", - пишет Bild. Сообщается, что полиция начала зачистку лагеря в 13.30 (12.30 мск), к 14.45 акция была разогнана. Кроме того, собралась акция в поддержку Израиля, насчитывавшая около 50 человек. О происшествии сообщили и полиция Берлина, и Свободный университет Берлина, однако никто из них не упомянул, что акция была связана с палестино-израильским конфликтом. "Эта форма протеста не направлена на диалог. Оккупация неприемлема на территории Свободного университета Берлина. Мы доступны для научного диалога – но не таким образом", - заявил ректор университета Гюнтер Циглер. Также университет сообщил о нанесении материального ущерба и о подаче заявления в полицию в этой связи. Кроме того, учебный процесс был прерван в трех корпусах университета. В свою очередь, полиция Берлина сообщила о задержании нескольких человек. "Имели место единичные случаи лишения свободы в связи с разжиганием розни и незаконным вторжением на территорию", - говорится на странице полиции в социальной сети Х.
https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html
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в мире, берлин (город), палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Берлин (город), Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов
В Берлине полиция разогнала около 150 студентов на пропалестинской акции
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Группа студентов устроила акцию протеста в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, которую позднее разогнала полиция, сообщило издание Bild
.
"Во вторник утром на "Театральном дворе" Свободного университета Берлина был сооружен лагерь (протестующих - ред.). Согласно полиции, было около 150 демонстрантов, первые из которых около 10 утра (11:00 мск) стали выкрикивать в общедоступной зоне антиизраильские лозунги "От реки до моря Палестина будет свободной", - пишет Bild.
Сообщается, что полиция начала зачистку лагеря в 13.30 (12.30 мск), к 14.45 акция была разогнана. Кроме того, собралась акция в поддержку Израиля
, насчитывавшая около 50 человек.
О происшествии сообщили и полиция Берлина, и Свободный университет Берлина, однако никто из них не упомянул, что акция была связана с палестино-израильским конфликтом.
"Эта форма протеста не направлена на диалог. Оккупация неприемлема на территории Свободного университета Берлина. Мы доступны для научного диалога – но не таким образом", - заявил ректор университета Гюнтер Циглер.
Также университет сообщил о нанесении материального ущерба и о подаче заявления в полицию в этой связи. Кроме того, учебный процесс был прерван в трех корпусах университета.
В свою очередь, полиция Берлина сообщила о задержании нескольких человек. "Имели место единичные случаи лишения свободы в связи с разжиганием розни и незаконным вторжением на территорию", - говорится на странице полиции в социальной сети Х.