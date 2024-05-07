https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944484140.html

В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов

В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов - РИА Новости, 07.05.2024

В Берлине полиция разогнала пропалестинскую акцию студентов

Группа студентов устроила акцию протеста в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, которую позднее разогнала полиция, сообщило... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:48

2024-05-07T17:48

2024-05-07T17:48

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берлин (город)

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа студентов устроила акцию протеста в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, которую позднее разогнала полиция, сообщило издание Bild. "Во вторник утром на "Театральном дворе" Свободного университета Берлина был сооружен лагерь (протестующих - ред.). Согласно полиции, было около 150 демонстрантов, первые из которых около 10 утра (11:00 мск) стали выкрикивать в общедоступной зоне антиизраильские лозунги "От реки до моря Палестина будет свободной", - пишет Bild. Сообщается, что полиция начала зачистку лагеря в 13.30 (12.30 мск), к 14.45 акция была разогнана. Кроме того, собралась акция в поддержку Израиля, насчитывавшая около 50 человек. О происшествии сообщили и полиция Берлина, и Свободный университет Берлина, однако никто из них не упомянул, что акция была связана с палестино-израильским конфликтом. "Эта форма протеста не направлена ​​на диалог. Оккупация неприемлема на территории Свободного университета Берлина. Мы доступны для научного диалога – но не таким образом", - заявил ректор университета Гюнтер Циглер. Также университет сообщил о нанесении материального ущерба и о подаче заявления в полицию в этой связи. Кроме того, учебный процесс был прерван в трех корпусах университета. В свою очередь, полиция Берлина сообщила о задержании нескольких человек. "Имели место единичные случаи лишения свободы в связи с разжиганием розни и незаконным вторжением на территорию", - говорится на странице полиции в социальной сети Х.

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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в мире, берлин (город), палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году